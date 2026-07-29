Washington. Un récord de 73% de estadounidenses considera que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no ha atendido los problemas más urgentes del país, un descontento extendido entre los republicanos, cuyo apoyo ha caído a un nuevo mínimo, según una encuesta de la CNN publicada este miércoles.

De acuerdo con el sondeo realizado a mil 225 adultos, solo 27% opina que Trump se ha ocupado de las prioridades correctas, en un contexto marcado por una impopular guerra en Irán y los altos precios de los combustibles y los alimentos.

En general, el índice de aprobación de Trump se sitúa en 34%, al mismo nivel del mínimo histórico registrado al final de su primer mandato (2017-2021), después de que sus seguidores irrumpieran el Capitolio para intentar detener la certificación de la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2020.

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La encuesta demuestra que la mitad de los estadounidenses sondeados desaprueba firmemente la gestión del presidente, la cifra más alta de desaprobación en lo que va de sus mandatos. Solo 15% —la cifra más baja de la historia— lo aprueba con firmeza.

Entre los miembros de su propio partido, Trump reúne el apoyo del 78%, un nuevo mínimo para un político que se jacta de tener un fuerte apoyo entre sus seguidores.

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Solo 19% de votantes republicanos ve con entusiasmo el resto de su segundo y último mandato presidencial, una caída frente al 38% de la pasada primavera.

Las cifras más bajas de aprobación del presidente se registran en tres puntos conectados entre sí y que tienen un origen en la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero, que ha provocado también diferencias con aliados históricos.

La gestión del conflicto, en medio de una nueva escalada y sin visos claros de un acuerdo de paz, solo tiene la aprobación de 28% de los encuestados, mientras que 25% cree que Trump ha manejado bien la inflación y 21% aprueba sus acciones con respecto a los precios de la gasolina.

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El 74% de los estadounidenses afirma que el alza de los combustibles les ha causado al menos ciertas dificultades, frente a un 63% en marzo pasado. Poco menos de una cuarta parte cree que el presidente tiene un plan para abordar el problema.

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Por otro lado, 71% opina que Trump no ha hecho lo suficiente para intentar reducir los precios de los productos cotidianos, una cifra superior al 58% de hace un año.

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En migración tampoco le va bien. Solo 39% aprueba la forma en que Trump está manejando el tema. Tras los recientes tiroteos que han resultado en la muerte de migrantes a manos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), los estadounidenses afirman, por un margen de 20 puntos, que la agencia está haciendo que las ciudades sean menos seguras, y no más.

De cara al escenario internacional, un 62% cree que no es un líder mundial eficaz, un aumento frente al 54% registrado tras el inicio de su segundo mandato en enero de 2025.

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