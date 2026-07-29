España dio por "técnicamente estabilizado" el mayor incendio de su historia y Francia, tras una noche tranquila, también considera estabilizado el del departamento de Gironda, pero los fuegos empeoran en Grecia donde tres bomberos murieron mientras participaban en las tareas de extinción de un incendio forestal en la isla de Creta.

En medio de la nueva ola de calor que acaba de llegar al sur de Europa, con temperaturas superiores a los 40 grados, los equipos avanzan en las labores de extinción de incendios y aunque han logrado estabilizar los megaincendios del centro de España y el próximo a Burdeos, nuevos fuegos han obligado a desalojar a más gente en España, Portugal y Grecia.

Mientras, el puesto de mando del Mecanismo de Protección Civil de la UE advirtió que la respuesta a los incendios forestales, aunque necesaria, "no es la única solución" al problema y reclamó mayor inversión en prevención para evitar que el patrón de grandes fuegos se repita cada verano.

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El centro europeo sigue con imágenes satelitales del sistema Copérnico la evolución de los incendios -unas 80 mil hectáreas quemadas en las zonas de Ávila, Madrid y Toledo, en España, y 42 mil cerca de Burdeos, en Francia, según sus datos-, con unos 40 mapas aportados para el primero y una veintena para el segundo.

Incendios avanzan sin control en Francia y España. Foto: Agencias

Grecia: Fuego en las islas

La noticia trágica de la jornada europea se concentra en Grecia, donde tres bomberos perdieron la vida mientras trataban de extinguir un incendio en la zona de Krya Vrysi, en Rétino (región de Creta).

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"Cayeron heroicamente en el cumplimiento de su deber para proteger la vida y los bienes de los ciudadanos, así como el medioambiente", recalcó el Cuerpo de Bomberos en un comunicado.

El incendio se declaró hoy cerca de la localidad de Kria Vrisi, situada en el centro de la isla, y los fuertes vientos del norte hicieron que las llamas se propagaran rápidamente hacia el sur, por lo que las autoridades ordenaron el desalojo de seis localidades con unos mil residentes permanentes.

Ese incendio se une al de la también turística isla de Paros, en el archipiélago de las Cícladas, en el Egeo central, donde unas mil hectáreas se han visto afectadas por el fuego.

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El fuego se declaró cerca de un vertedero de residuos situado en el centro de la isla y, atizado por fuertes vientos del norte, se propagó rápidamente hacia el sur, en un momento en que Paros está en plena temporada turística.

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España: 70 mil hectáreas arrasadas

Rescatistas se despliegan para combatir un incendio cerca de El Tiemblo, en Madrid. FOTO: OLMO CALVO. AP

Los incendios de Ávila y Madrid, que han arrasado más de 70 mil hectáreas en la última semana en el centro de España, se encuentran "técnicamente estabilizados", según aseguró este miércoles el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

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El incendio de Burgohondo, en Ávila, el mayor de la historia reciente de España con más de 50 mil hectáreas calcinadas, no se había movido "ni un centímetro" durante la noche y a pesar de la subida de las temperaturas los equipos de extinción están estabilizando su perímetro de 180 kilómetros.

Los ojos están puestos en el incendio de Toledo (también en el centro del país), pero sobre todo en el de Castellón (este), que comenzó el pasado sábado en la Vall d'Uixó y sigue sin control, con "alguna zona de llama", según información facilitada desde el Puesto de Mando Avanzado de este otro fuego, cuyo perímetro es de 81 kilómetros, ha quemado 9 mil 300 hectáreas y más de mil 200 profesionales trabajan para asegurarlo.

Además, se han declarado tres nuevos incendios: entre la localidad de Canyelles, en la provincia de Barcelona (noreste), que ha obligado a desalojar a 3 mil 300 personas pero ha sido controlado rápidamente, otro en un pequeño municipio en León (norte) y otro que afecta a siete pueblos de menos de 70 habitantes en la provincia de Zamora (noroeste)

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Francia: Previsiones desfavorables

Un bombero trabaja para extinguir el fueho en Blagon, en el suroeste de Francia. FOTO: BAZ RATNER. AP

Por el momento los bomberos están controlando el fuego de Gironda, que desde hace un par de jornadas no avanza más allá de las 42 mil hectáreas quemadas, aunque ha quedado a apenas 20 kilómetros de Burdeos, la novena ciudad de Francia por población.

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Las autoridades informaron de que varios rebrotes registrados durante la noche, especialmente en las localidades de Camp de Souge, Arès y Le Temple, fueron controlados con rapidez por los 2 mil 750 bomberos que trabajan en extinguirlo.

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La jornada de este miércoles ha resultado especialmente crítica por ser la que registrará las temperaturas máximas más elevadas en esta zona, según la agencia meteorológica Météo-France, al acercarse a los 40 grados.

Actualmente, 160 mil habitantes de 20 localidades siguen desplazados, con el miedo de saber si su casa se habrá convertido en cenizas por las llamas. Por el momento se han quemado 240 hogares.

Portugal se une al combate contra el fuego

El incendio declarado en Valpaços, en el distrito norteño portugués de Vila Real, continuaba activo este miércoles y presentaba tres frentes, mientras que el fuego de Guarda, próximo a la frontera con España, fue dado por dominado durante la madrugada.

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La situación en Valpaços evolucionó favorablemente durante la noche, cuando el incendio pasó de cinco a cuatro frentes y posteriormente a tres, aunque las llamas siguen avanzando con intensidad por una zona extensa y de difícil acceso.

Una localidad llegó a quedar rodeada por las llamas y el incendio se aproximó a explotaciones ganaderas, aunque las autoridades no han informado de evacuaciones, viviendas destruidas ni heridos.

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