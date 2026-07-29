Tamaulipas. - Luego de que una juez de control vinculó a proceso a Danna Yanina “N”, su defensa legal anunció que promoverán un juicio de amparo; mientras que la resolución generó manifestaciones y tensión en el acceso del Centro Integral de Justicia de Altamira.

La abogada Lizhet Alejandra Flores García, asesora legal de Alejandra Quintos y a Gabriel Zapata, padres de la víctima Dafne Zapata Quintos, fue la primera en confirmar al salir de la sala de audiencias, que la jueza decretó la vinculación a proceso de Danna Yanina “N”.

Después, al salir el señor Ophir Cruz Melo, padre de Danna Yanina “N”, también hizo lo propio: “Es una pena comunicarles que mi hija fue vinculada a proceso”.

Aseguró que van a continuar con el proceso y reveló que nuevamente su hija tuvo una etapa de crisis de ansiedad, “su mamá y yo la calmamos. Nos hubiera gustado salir de la mano con ella, porque es una persona inocente, es víctima. Lamentamos mucho que no haya salido como debe de ser”.

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Más tarde, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas confirmó que el Agente del Ministerio Público, adscrito a la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Feminicidio y Homicidio Doloso de Mujeres, obtuvo vinculación a proceso en contra de Danna Yanina, por su probable responsabilidad en el delito de Feminicidio.

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La autoridad judicial determinó la vinculación a proceso después de que el Representante Social presentara datos de prueba que establecen la probable participación de la imputada en los hechos registrados el pasado 16 de julio, en las instalaciones de una Academia Militarizada, ubicada en el municipio de Ciudad Madero.

La vinculación a proceso no implica una sentencia de culpabilidad, sino que únicamente acredita la existencia de elementos suficientes para continuar con la investigación judicializada.

Promoción de amparo

El abogado defensor Omar Pérez Hernández mencionó que promoverán un juicio de amparo indirecto ante un juzgado de distrito, con el objetivo de que se analice la legalidad y constitucionalidad del auto de vinculación a proceso, y la valoración de los datos de prueba que se presentaron durante la audiencia.

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Vinculan a proceso a Danna Yanina por feminicidio de Dafne Zapata en Tamaulipas; defensa anuncia apelación Foto: Especial.

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“No podemos dar información más allá, porque ya nos apercibió la ciudadana y entonces podemos incurrir en alguna cuestión ahí. Sin embargo, lo que les podemos decir es que fue vinculada a proceso y que vamos a interponer el recurso”, expresó.

Agregó que, también dialogará con el papá de Danna, para ver que decide, si acuden ante Derechos Humanos del Estado o ante la Comisión de Derechos Humanos Nacional.

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Al preguntarle sobre el tema que la juez les ha pedido que no hablen detalles de la audiencia, Pérez Hernández dijo lo siguiente: “Lo que yo puedo decir al respecto es que, si bien hay un principio que es de publicidad, también lo cierto que cuando se trata de este tipo de asuntos, de procesos, debe manejarse o resguardarse la información. En ese sentido que también somos muy cautelosos al manejar la información, sobre todo por la víctima y siempre hemos sido muy respetuosos”.

Y agregó: “Eso sí que quede muy claro, desde la postura de Danna siempre hemos sido muy respetuosos, con los padres de la persona fallecida y con todos. Nosotros no tenemos nada en contra de ellos. Simplemente seguiremos trabajando con Danna hasta que ella sea absuelta totalmente”.

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Reaccionan con bloqueo

Al conocerse la resolución de la juez, aumentó la tensión afuera del Centro Integral de Justicia, porque quienes apoyaban a Danna estaban enardecidos y gritaban consignas contra la jueza y la agente del Ministerio Público.

“¡Justicia, justicia, justicia”, “¡No nos van a quitar, no nos van a quitar”, y “¡La juez es una corrupta!!”, fueron algunos de los gritos de las personas que por minutos cerraron el paso de los vehículos del personal.

Las personas estaban enfurecidas, se agarraban de las manos y tapaban la entrada. Algunas se atrevieron a dar manotazos a los vehículos y la tensión aumentó al máximo.

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Incluso, reporteros y personal del CIJ tuvieron que bajar de sus autos, para que varias personas inspeccionaran el interior de los mismos. Buscaban que la jueza no intentara salir escondida.

Ante los hechos, se desplegó un operativo policiaco para tratar de mantener el orden. Elementos y patrullas de la Guardia Estatal y de la Fiscalía de Justicia se ubicaron por fuera, a un lado del Centro Integral de Justicia.

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Con un saldo blanco, más tarde se logró controlar la situación, con la advertencia de los manifestantes que las protestas van a continuar en los siguientes días.

dmrr/cr