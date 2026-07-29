Ciudad Victoria.- En los primeros minutos de este miércoles, Alejandra Quintos Martínez, madre de Dafne Zapata Quintos, subió un video a su cuenta de Facebook, en el cual admitió que grabó un video en vivo, donde admitió que “Danna Yanina es inocente”.

En la imagen, la señora se observa tranquila y explica que en la primera audiencia que se celebró ella decidió retirarse del lugar porque se contaron los hechos de cómo su hija fue torturada hasta llegar al punto de ser asesinada, “yo no soporté como mamá estar en la audiencia, y le pido a la juez que por favor pare la audiencia y asignar yo al papá de mi hija como mi voz y que él sea mi representante”.

Menciona que se retiró y regresó a Ciudad Mante. Revela que su mamá recibió llamadas de los familiares de Danna Yanina, “diversas llamadas diciéndole que necesitaban hablar con ella, para que yo creara un video porque ella era una víctima más, era una inocente, de la Academia y de las personas, que siempre le hicieron cosas horrorosas, espantosas que yo no puedo mencionar”.

Alejandra asegura que sí hizo el video, “lo subo a redes sociales y afirmó en estos videos de mis lives, que la señorita Danna Yanina Cruz es inocente del caso del homicidio de mi hija Dafne Zapata de trece años”.

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Después, recibió una llamada la noche del lunes del papá de su hija y de su abogada, “los cuales me dicen ¿Alejandra tú hiciste un video para redes sociales? Y les dije, sí. Dice ¿en transmisión en vivo?, dije, sí. Es que la defensa agarró un fragmento de tu video donde tú afirmas que Danna Yanina es inocente, y le digo: Sí, yo lo hice porque pues los familiares le dijeron a mi mamá que lo hiciera porque la señorita en cuestión es una víctima más. Y yo dije, si ella sufrió igual que mi hija pues yo voy a alzar la voz por las dos, entonces me dicen, como eso es, lo metieron ellos como prueba, tú tienes que esclarecer por qué realizaste ese video, está en tus redes sociales y ellos lo están utilizando, pues para que tú testifiques”.

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Agrega que, durante el día de hoy (martes 28) acudió a Altamira, y se quedó en toda la audiencia.

“Donde empiezan a decir cómo murió mi hija, que era lo que yo no quería, todo lo que le hicieron, que la dejaron sin comer, que la golpearon, que la torturaron. Escuché todo, chequé minuciosamente esa carpeta de investigación y desgraciadamente hay muchas pruebas que implican a la señorita Danna Yanina. Me causó mucha consternación, pero dejé que pasara el uso de la voz por todas las instancias y al final yo como ofendida dije porqué hice ese video”.

Menciona que le comentó a la juez, “le dije que porque los familiares de Yanina le hablaron a mi mamá diciéndome esto, entonces la juez tomó una decisión. Ahorita ella está siendo evaluada, está haciendo, ahora sí que las autoridades se encargan, yo digo, Danna Yanina, si tú eres completamente inocente, habla. Es lo único que puedo decir”.

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“Que se conozca la verdad”

Por la misma noche, después de la audiencia en la que se vinculó a proceso a Danna, la misma señora Alejandra Quintos emitió un comunicado en su cuenta personal en el que dice que, “es jurídicamente incorrecto afirmar que mis declaraciones públicas sean la causa por la que Danna Yanina se encuentre bajo investigación”.

Dice que en un Estado de derecho ninguna persona es investigada por lo que una madre expresa ante los medios de comunicación.

“La investigación se sustenta exclusivamente en los datos de prueba que integran la carpeta de investigación y en las diligencias realizadas por la autoridad ministerial. Las propias autoridades han determinado continuar con la investigación con base en esos elementos. Hasta este momento, no existe una resolución que declare culpable a Danna Yanina; por ello, debe respetarse la presunción de inocencia y permitirse que la investigación siga su curso”.

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Como madre, añade, “mi único interés es que se conozca toda la verdad sobre la muerte de mi hija y que todas las personas que tengan información relevante colaboren con las autoridades. Si alguien es inocente, así deberá determinarlo la investigación; y si existen responsabilidades, que se apliquen conforme a la ley”.

Foto: Captura de pantalla