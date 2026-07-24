Tamaulipas. - Luego de una audiencia que se prolongó más de 13 horas, la madrugada de este viernes una jueza de control decretó prisión preventiva contra la joven Danna Yanina “N”, la única persona detenida por el caso de Dafne Zapata Quintos.

A las 4:05 horas, Yanina salió del Centro Integral de Justicia (CIJ) de Altamira, para ser trasladada por elementos de la Policía de Investigación al Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Altamira. La audiencia inicial está programada para continuar este sábado 25 de julio.

La jueza determinó que la procesada sea mantenida en prisión preventiva, como medida cautelar durante el desarrollo de la investigación complementaria.

Al salir del CIJ, quien encabeza a los abogados de Yanina, Omar Pérez Hernández, afirmó que ella tiene 18 años de edad, y rechazó que fuera empleada de la Academia Militarizada Doenitz (que se ubica en el municipio de Ciudad Madero).

Lee también Cientos de personas realizan nueva marcha para exigir justicia para Dafne; su madre agradece solidaridad de vecinos de Ciudad Mante

“Lo rescatable para la niña es que la juez accedió a darle vista a la denuncia que presentamos”, expresó el abogado. Se refería a la denuncia en la que Danna revela que fue víctima de una de las encargadas, identificada como Estrellita, de quien presuntamente sufrió maltrato y abusos desde que llegó como alumna a la academia.

[Publicidad]

El padre de Yanina, el señor Ophir Cruz Melo, mencionó que su hija cursaba el quinto semestre de preparatoria y es una víctima más de toda esta situación. | Foto: Especial.

Pérez aseguró que desde la muerte de Dafne, Danna Yanina estuvo retenida por la mujer, hasta que días después la entregó a sus familiares, que son originarios de Poza Rica.

"Mi hija era estudiante en la academia"...

El padre de Yanina, el señor Ophir Cruz Melo, mencionó que su hija cursaba el quinto semestre de preparatoria y es una víctima más de toda esta situación, en donde aseguró que los únicos responsables son los encargados de la academia.

"Mi hija en ningún momento es empleada, trabajadora o estuvo trabajando para la academia. Ella es una víctima más y es lo que vamos a demostrar con pruebas”, expresó. Mostró una boleta de calificaciones de quinto semestre de preparatoria.

[Publicidad]

Lee también Madre de Dafne Zapata denuncia retrasos en la investigación; impulsa Ley con el nombre de su hija

Cruz relató que cuando él se enteró de los hechos, de inmediato llamó por teléfono a su hija para saber cómo estaba, pero cada vez que se comunicaba, se daba cuenta de que el teléfono lo ponían en altavoz y era orientada por Estrellita.

Afirmó que Danna estuvo privada de su libertad desde el día de los hechos hasta la noche del lunes que se la entregaron.

[Publicidad]

Danna Y "N" estuvo privada de su libertad desde el día de los hechos hasta la noche del lunes que se la entregaron.| Foto: Especial.

Luego, regresaron el martes a interponer la denuncia de forma voluntaria, la cual en la Fiscalía no se las recibieron, sino hasta el día siguiente, cuando se le cumplimentó la orden de aprehensión.

“En la denuncia que no nos recibieron, viene exactamente todo el cronograma. Se entregó, tiene el sello y firma de recibido; no puede ser posible que la Fiscalía no la reconozca como prueba fundamental, prueba muy importante para este litigio”, agregó el señor Cruz.

Lee también Marchan por Dafne Zapata en Ciudad Madero; "No murió, a ella la mataron", cuestionan falta de avances

[Publicidad]

Ophir Cruz pidió la intervención de las autoridades federales y el apoyo de las autoridades de su natal Veracruz para esclarecer estos hechos, debido a que aseguró que existen irregularidades en el proceso.

Siguen las manifestaciones

Las manifestaciones han continuado con la exigencia de que sean detenidos todos los involucrados en la muerte de Dafne Zapata Quintos, quien, según Eduardo Govea, titular de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, falleció el 16 de julio de asfixia por sumersión.

Las manifestaciones han continuado con la exigencia de que sean detenidos todos los involucrados en la muerte de Dafne Zapata Quintos. | Foto: Especial.

El jueves 23 de julio, amigos, compañeros y maestros de la Escuela Secundaria General número 3 "Profesor Juan Camacho Cervantes" participaron en una marcha en silencio, en honor de Dafne.

[Publicidad]

Lee también "Mi hija merece justicia"; madre de Dafne Zapata convoca a marcha afuera de la academia militarizada donde murió su hija

En Tampico, frente a la Presidencia Municipal, un grupo de personas se manifestó en memoria de la adolescente y también con la exigencia de justicia.

Portaban cartulinas con mensajes como los siguientes: “No debe quedar impune”, “Justicia para Dafne”, “Exigimos una investigación transparente” y “Fue feminicidio”.

[Publicidad]

La protesta más reciente se programó para el viernes 24 a las 18:00 horas en el municipio de Xicoténcatl, con la frase “Juntas y juntos alzamos la voz”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

JACL/cr