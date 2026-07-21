Tamaulipas. - Alejandra Quintos, madre de Dafne Zapata Quintos, encabezó este martes la tercera manifestación para exigir justicia por el fallecimiento de su hija, en una academia militarizada en Ciudad Madero.

“Hoy vengo a alzar la voz, queremos justicia por Dafne y por todas las víctimas de maltratos en esta academia. Voy a proponer la Ley Dafne, pero se las voy a mostrar más adelante, ahorita voy a meter presión aquí adentro”, expresó la señora, al llegar a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y de Delitos contra las Mujeres por Razones de Género (FENNAM) en Tampico.

A su llegada ya había ciudadanos y activistas que realizaron un plantón, con el cierre de la calle Álvaro Obregón. Las personas portan cartulinas con mensajes como “#LeyDafne”, “Justicia para Dafne ni una más”, “Los niños no se tocan” y “Mi vida tiene valor”.

En una extensa entrevista, la señora Alejandra cuestionó la lentitud de las autoridades para hacer justicia en el caso de su hija, “dicen que me espere, que el proceso ahí va, que cuento con todo el apoyo, esas son mentiras, oye cuando te robas un pan, por hambre ¿Qué te hacen? ¡Órale, arréstenlo! No, no hay nada. No hay ni un detenido”.

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Cuando los reporteros le preguntaron por las personas que son investigadas, ella mencionó que son cinco quienes están presuntamente involucrados en la muerte de su hija en la Academia.

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Insistió que continuará con su lucha para que se esclarezca la muerte de su hija, “fue torturada, sin alimento, sin comida, golpeada, sumergida en una cubeta, o en otros tambos, no sé dónde la sumergieron”, expresó.

El lunes hubo dos marchas con la exigencia de justicia, una fue por la mañana desde las instalaciones de la Academia Militarizada hasta la Presidencia Municipal de Ciudad Madero, y la otra inició desde el lugar conocido como “El Barquito” en el municipio de Altamira.

La de este martes fue un plantón frente a las oficinas de la FENNAM en Tampico, y se anuncia otra marcha pacífica para el miércoles 22 de julio, en Ciudad Mante.

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¿En qué consiste la propuesta de "Ley Dafne”?

Según las diversas explicaciones que ha dado la señora Alejandra Quintos, la propuesta que desea impulsar tiene el objetivo de regular y supervisar la operatividad de las escuelas privadas que tienen el esquema de “adiestramiento o disciplina tipo militar”, en donde se inscriben menores de edad, como fue el caso del curso de verano de su hija.

Con esta ley pretende luchar para prohibir las novatadas, los castigos físicos y los ejercicios extremos en dichas instituciones.

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“Murió por asfixia”: Fiscal General

Medios locales difundieron una declaración del titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, Jesús Eduardo Govea Orozco, quien confirmó que los resultados de las pruebas periciales y los estudios forenses indican que la jovencita falleció por asfixia.

“Es asfixia. El técnico médico forense es asfixia, no le puedo dar otros detalles porque sería contribuir a esta especulación, pero sí, esta fue la causa de la muerte”, respondió el fiscal.

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Este mismo martes el fiscal general difundió un mensaje oficial del caso a través de un video.

“Derivado de las investigaciones por el delito de feminicidio, iniciadas en días previos, con motivo del deceso de una adolescente en el municipio de Madero, Tamaulipas, que ya es del conocimiento público, es importante hacer algunas precisiones: Las investigaciones han permitido a esta Fiscalía avanzar en un conocimiento del cómo ocurrieron los hechos, es decir, en un análisis del contexto en que sucedió el lamentable deceso de la víctima”, expresó.

“Es importante precisar también que no se ha difundido por parte de las autoridades encargadas de la investigación, ninguna información concerniente al caso, por lo que cualquier dato técnico, o información dada a conocer a la opinión pública, por medio de redes sociales o por cualquier otra vía, no ha sido desde luego proporcionada por esta Fiscalía”, añadió tajante.

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Y agregó: “Como lo dije, estas investigaciones a la fecha, nos ha permitido ya pasar a otra etapa procesal en donde se continúe con la propia investigación y con la sustanciación del proceso ante las autoridades competentes. Decir también como dato relevante, que la investigación de los hechos no está centrada en los aspectos administrativos de operación de la institución educativa privada en que ocurrieron los hechos, sino en el análisis profundo del contexto, en que estos ocurrieron”.

dmrr