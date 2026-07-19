Tamaulipas. - Al día siguiente del funeral de Dafne Zapata Quintos, su madre Alejandra Quintos convocó a exalumnos, padres de familia y ciudadanía en general, a una manifestación pacífica a realizarse la mañana del lunes 20 de julio, para exigir justicia por la muerte de la adolescente.

El exhorto de la señora es para reunirse entre las 7:00 y las 8:00 horas en la Academia Militarizada de Marina Doenitz, en Ciudad Madero.

“Cd. Madero, de ahí partimos, hagan mantas, lonas, todo el ruido, todos hagamos justicia”, escribió la señora Alejandra en su cuenta de Facebook, en la cual compartió un folleto en el cual se invita a la manifestación, con el título “Que esto no se quede así”.

En otra publicación pide a la ciudadanía que la acompañe a la marcha, “y a hacer plantones hasta que caiga el responsable. Agradezco sus buenas acciones; es tiempo de que los asesinos paguen”.

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Dafne murió en curso de verano en Academia Militarizada

El lunes 13 de julio, Dafne, de 13 años de edad y originaria de Ciudad Mante, ingresó al curso de verano en la Academia Militarizada de Marina Doenitz, la cual es de tipo particular.

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Después, una de las coordinadoras del lugar —identificada como Estrellita- llamó a la madre de la adolescente para informarle que se había desvanecido y sufrido una caída. Según los testimonios, la habían atendido y le habían dado medicamentos.

Posteriormente le enviaron un video a la señora, en el cual Dafne aparece acostada y le dice que está bien.

La noche del jueves 16 de julio nuevamente Estrellita le avisa a Alejandra que Dafne volvió a desvanecerse, mientras se bañaba. Más tarde, le vuelven a llamar para avisarle que su hija había fallecido, todo esto bajo extrañas circunstancias.

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“Tipo de Defunción: Homicidio”

En una de sus primeras publicaciones de este domingo, Alejandra Quintos compartió el certificado de defunción que otorga la Secretaría de Salud, en el cual ella destaca que indica “Tipo de Defunción: Homicidio”.

Alejandro Quintos también señaló: “Difundan, no hay detenidos. Mi hija Dafne merece justicia”. Estas expresiones se suman a la petición que hizo después del funeral de su hija, en la cual exigió que la Fiscalía haga su trabajo y pidió prisión preventiva para quienes resulten responsables.

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Ante esta situación, hasta la tarde del domingo la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas no ha fijado una postura, como tampoco han emitido un comunicado oficial del caso ni los resultados de la autopsia.

Solo trascendió que continúan las diligencias relacionadas con la carpeta de investigación que se abrió a partir del fallecimiento de Dafne.

dmrr