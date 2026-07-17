Tamaulipas.- El fallecimiento de la adolescente Dafne Zapata Quintos, de 13 años de edad, ha conmocionado a la ciudadanía, por los señalamientos de presuntos maltrato y negligencia que según su mamá habría recibido en un campamento militarizado particular, en Ciudad Madero.

En medio de la tragedia, este viernes Alejandra Quintos, madre de la jovencita, relató que son originarias de Ciudad Mante, y por el prestigio de la Academia Militarizada de Marina Doenitz decidió inscribirla al curso de verano, al cual ingresó el lunes 13 de julio.

“La llevé con todos los materiales que me pidieron y para el día martes me dijeron que haciendo los ejercicios, la niña se desvanece hacia adelante”, recordó.

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Alejandra Quintos, madre de Dafne, señalo que su hija fue maltratada y que tenía golpes. Foto: Especial.

Se comunicó con ella una persona a quien identificó como Estrellita, a quien le llaman sargento y es quien cuidaba en el área femenil, “mi hija venía a probar la experiencia, en el curso, y en cuatro días está muerta ¿Por qué?”, se lamentó llorando la señora.

Después le hicieron llevar un video en el cual su hija le decía que se había caído, pero que supuestamente estaba bien.

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A las 22:00 horas del jueves 16, Estrellita le volvió a llamar a Alejandra para comentarle que ya había cenado, pero que la llevaron al doctor, porque tenía tos y que cada cuatro horas le daban medicamento.

“Me dice, estamos un poco desveladitos porque yo la estoy cuidando como una mamá. Pero todo bien ¿Cómo ves si la vas a inscribir a secundaria? Le dije, no, espérame porque yo soy comerciante, tengo otros asuntos”, narró.

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A las 23:15 horas, añadió, tenía tres llamadas perdidas de la misma persona y al contestarle le mencionó que Dafne se había vuelto a desvanecer cuando se bañaba.

Durante la llamada se entera que ya no había nada que hacer, no podía creer que cuatro días después de ingresar su hija al curso le dijeran que estaba sin vida. Buscó a sus familiares y a un abogado para viajar de Ciudad Mante a Ciudad Madero.

“Mi hija tiene 13 años y está muerta, yo quiero justicia, que paguen todos los responsables y, que salven a los niños, no los dejen, no los inscriban ahí, ¡Son asesinos!”, exclamó Alejandra ante medios de comunicación, señalando que su hija fue maltratada, que tenía golpes.

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"No somos una cárcel", asegura el director

El director de la Academia, Jorge Luis Ponce, ha negado cualquier tipo de negligencia o maltrato, asegurando que tiene 36 años de experiencia.

Coincidió que la joven se había sentido mal y le dieron medicamento, pero el jueves a las 22:30 se metió a bañar, “se desvaneció y ya no despertó”.

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Afirmó que ya declaró ante las autoridades, así como la persona que la cuidaba, “y pues ahorita estamos esperando que la autoridad nos diga qué pudo haber sucedido con la niña, porque realmente no hay una explicación. No le pasó nada, no se cayó, digamos que estuviera corriendo. No, por lo mismo que estaba débil desde el día anterior, ya no le pedimos hacer nada de nada, más que estar acostada y comer”.

Al preguntarle sobre los señalamientos de la mamá, y de otras personas, que supuestamente al interior los torturan, y mal alimentan a los alumnos, Ponce respondió: “Es una mentira. Son niños, nosotros no somos una cárcel para estar castigando a los niños de esa manera. Los niños vienen a un campamento a divertirse, a tener actividades al aire libre, a aprender valores, que es lo que hacemos en este campamento. Y si ustedes tuvieran la oportunidad de platicar con esos niños que estuvieron ese día en el campamento, les van a repetir lo mismo”.

El director de la Academia, Jorge Luis Ponce, ha negado cualquier tipo de negligencia o maltrato. Foto: Especial.

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Entre las actividades que realizan destacó que los ponen a tocar los tambores, a marchar en escolta, a jugar futbol, y les dan clases de valores, “es lo que se hace en un campamento”. Y agregó: “Tengo 36 años al frente de este proyecto educativo, donde estamos atendiendo un universo de madres de familia que no tienen pareja, que los niños no tienen papá, que son mujeres abandonadas y divorciadas y solas”.

EL UNIVERSAL confirmó que la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas ya realiza las indagatorias correspondientes en este caso, al abrir una carpeta de investigación, aplicando el protocolo del delito de feminicidio; también se realizaron los trabajos de Servicios Periciales y la autopsia de ley, pero por el sigilo del caso, hasta el momento no se ha proporcionado mayor información.

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