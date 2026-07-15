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La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo localizó este miércoles a dos menores de edad reportados por autoridades de Nuevo León como presuntamente sustraídos por el padre de una guardería en aquel estado.
A través de la Policía Municipal, Agrupamiento Bancario, Centro de Control y Comando y Agrupamiento contra Delitos de Alto Impacto, la niña y el niño, ambos de dos años, fueron ubicados en el bulevar Nazario Ortiz Garza, a la altura de la colonia Saltillo 400, donde pernoctaban afuera de una tienda de conveniencia.
La Comisaría atendió una solicitud de colaboración de autoridades de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, tras el reporte de que los menores habían sido retirados de una guardería sin autorización de la madre, por parte de su padre, con posible destino a esta ciudad.
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Elementos de la Comisaría realizaron recorridos en cruceros, vialidades, centrales de autobuses y otros puntos hasta lograr su localización.
Los menores fueron trasladados a la Unidad de Integración Familiar (UNIF) para las diligencias correspondientes.
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Asimismo, un hombre de 31 años fue asegurado y puesto a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica.
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jecg
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