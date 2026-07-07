Una mujer fue asesinada presuntamente por su pareja sentimental en el municipio de Saltillo, por lo que la Fiscalía de Coahuila investiga el caso como feminicidio.

La fiscalía estatal emitió una tarjeta informativa en la que informó que elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) tomaron conocimiento de una mujer asesinada por lesiones en la colonia Santa Bárbara.

La línea de investigación señala como probable responsable a su pareja sentimental, quien al parecer es de otra entidad federativa y se encuentra en calidad de prófugo.

La mujer asesinada, de 41 años, fue encontrada la tarde del lunes dentro de su domicilio por su hijo.

Lee también Investigan a mujer por presuntamente atropellar a su pareja en Mérida; la víctima sufrió lesiones graves

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al domicilio, pero la víctima ya no presentaba signos de vida. De acuerdo con el reporte, presentaba señas de haber sido estrangulada.

[Publicidad]

Distintas corporaciones de seguridad se movilizaron al lugar de los hechos y desprendieron también un operativo para dar con el probable responsable.

La fiscalía informó que trabaja en el esclarecimiento de los hechos, reiterando su compromiso de cero tolerancia y mencionó que ofrecerá más detalles conforme avance la investigación.

Agrega a EL UNIVERSAL como fuente preferida en Google afclLL [Publicidad]