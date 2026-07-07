La eliminación de la Selección Mexicana ante Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026 puso fin a las multitudinarias concentraciones que, partido tras partido, reunieron a cientos de miles de aficionados en la Ciudad de México.

Tras la derrota por 3-2 frente al conjunto inglés, miles de personas que permanecían en el Ángel de la Independencia, la Glorieta del Ahuehuete y otros puntos de Paseo de la Reforma abandonaron la zona sin los festejos que se esperaban en caso de una victoria del Tricolor.

Pese al resultado, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que un millón 350 mil personas siguieron el encuentro en los distintos espacios habilitados para la transmisión del partido en la capital.

Lee también Da tregua el crimen; bajan homicidios en las sedes del Mundial en México

Así aumentó la asistencia durante el Mundial 2026 en la CDMX

La respuesta de la afición capitalina fue creciendo conforme avanzó la Selección Mexicana en el torneo, convirtiendo cada partido en una convocatoria superior a la anterior.

México vs Sudáfrica

En el partido inaugural, las autoridades reportaron la asistencia de 100 mil personas en el FIFA Fan Fest del Zócalo, además de 200 mil asistentes en los Festivales Futboleros instalados en las 16 alcaldías. A ellos se sumaron alrededor de 120 mil aficionados que celebraron en el Ángel de la Independencia, para un total aproximado de 420 mil personas.

[Publicidad]

México vs Corea del Sur

Para el segundo encuentro, la convocatoria aumentó. El Gobierno de la Ciudad de México informó que cerca de 200 mil personas acudieron al Zócalo y sus alrededores, mientras 130 mil asistieron a los festivales distribuidos en la capital. Considerando los distintos puntos de reunión, la afluencia alcanzó aproximadamente 500 mil asistentes.

Lee también Tras eliminación, México despierta de un sueño

México vs República Checa

La victoria frente a República Checa marcó un nuevo récord hasta ese momento. Más de 800 mil personas acudieron a los 48 puntos habilitados para seguir la transmisión del encuentro, incluido el FIFA Fan Fest del Zócalo, pese a la lluvia registrada durante esa jornada.

[Publicidad]

México vs Ecuador

El triunfo que clasificó a la Selección Mexicana a la siguiente ronda representó la mayor concentración registrada durante el torneo. De acuerdo con Clara Brugada, más de 1.4 millones de personas salieron a las calles para celebrar, cifra que calificó como la mayor concentración jamás registrada en el espacio público de la Ciudad de México.

México vs Inglaterra

En el duelo de octavos de final, la asistencia volvió a superar el millón de personas. Según el Gobierno capitalino, 1.35 millones de aficionados siguieron el partido en los distintos puntos de transmisión instalados en la ciudad. Sin embargo, tras la derrota frente a Inglaterra, la multitud comenzó a desalojar Paseo de la Reforma sin protagonizar las celebraciones que habían caracterizado los encuentros anteriores.

Así creció la asistencia a los festivales mundialistas cada partido; la afluencia pasó de 420 mil aficionados a más de un millón de personas. Foto: Especial

LL