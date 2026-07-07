Lo hecho en la Copa del Mundo 2026 con la Selección Mexicana nunca se olvidará y la afición así se lo ha demostrado al atacante Julián Quiñones.

El goleador del Tricolor en el Mundial 2026 se ha consagrado como el nuevo ídolo en el futbol mexicano y las imágenes en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México lo demuestran.

El ex de América y Atlas fue despedido como un héroe. Quiñones fue visto en el AICM y desató la locura de los que lo vieron caminar por los filtros de seguridad. Fotos, gritos de agradecimiento y algunos que pedían autógrafos.

Dentro del avión también continuaron las ovaciones. Julián recorrió el pasillo rumbo a su asiento entre aplausos, agradecimientos, manos extendidas para saludarlo y una porra como muestra de que se ganó el corazón de los mexicanos.

En esta Copa del Mundo convirtió cuatro goles para igualar a Javier Hernández y a Luis Hernández, como los mexicanos con más goles en Mundiales; Julián los hizo apenas en su primera justa mundialista.

Quiñones, nacido en Colombia en 1997, eligió jugar para México y representarlos desde 2023, cuando fue llamado por Jaime Lozano. La Selección Cafetalera lo quería en sus filas, pero él se decantó por el Tricolor.

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Me da mucho gusto ver como Julián Quiñones se ganó el cariño de todo el país.



Lo tiene muy merecido.🇲🇽🫶🏼 pic.twitter.com/y5E9FgS7fb — "El Jefe" Águila (@ElJefeAguila) July 7, 2026