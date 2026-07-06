El capitán y máximo goleador de Inglaterra, Harry Kane, compartió un video en redes sociales donde deja un mensaje para los aficionados británicos tras eliminar a México en octavos de final de la Copa del Mundo, en un partido que asegura fue uno de sus favoritos en la historia.

El delantero del Bayern Múnich fue uno de los verdugos principales del Tri en el estadio Ciudad de México, junto a Jude Bellingham. Con una asistencia y un gol, Kane ya se había llevado los reflectores como una de las grandes figuras del encuentro; sin embargo, al final del mismo se volvió viral por perder la voz en una entrevista con la BBC.

Sin embargo, este lunes, descansado y con la voz renovada, le dejó un mensaje a todos los aficionados ingleses para festejar el triunfo contra México.

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"Primero que nada, como pueden oír, mi voz está de regreso. Qué entrevista más memorable, me da gusto que todos se rían de eso en redes sociales, pero sí, fue una entrevista perfecta para terminar una noche perfecta", señaló Kane.

Claro que un factor único fue estar en el mítico estadio Azteca, el cual estuvo a reventar de aficionados mexicanos y también de los ingleses, quienes explotaron en cada gol de los suyos.

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"Entrar a ese partido fue especial, la atmósfera, el estadio, todos estábamos emocionados por jugar este partido icónico y poder superar las adversidades, batallar como lo hicimos, poner nuestros cuerpos al límite, cubrir cada centímetro del pasto, fue increíble ser parte de eso, fue uno de mis juegos favoritos con la camiseta de Inglaterra sin dudas. Estoy orgulloso de todos, sabíamos el reto que enfrentábamos y lo difícil que sería y logramos clasificar a la siguiente ronda", comentó Harry Kane.

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