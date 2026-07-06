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Michoacán dispersa 200 mil semillas forestales con la ayuda de drones para restaurar los ecosistemas forestales en siete municipios del estado, informó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla (Morena).
Se trata del programa “Bio Renace: Dispersando Vida”, con el que se impulsa la restauración de ecosistemas forestales.
“Estamos apostando por el uso de la tecnología para el cuidado de nuestros bosques, con estrategias clave como el uso de drones que nos permiten llegar a zonas de difícil acceso y recuperar nuestros áreas forestales”, explicó el mandatario estatal.
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Dijo que la estrategia inició en el municipio de Pátzcuaro, en la zona conocida como Estribo Grande, donde se dispersaron las primeras 12 mil semillas de pino en una zona afectada por incendios forestales, al ser la ribera del lago una de las zonas prioritarias.
Ramírez Bedolla detalló que el programa dirigido por la Comisión Forestal de Michoacán contempla acciones en predios de los municipios de Los Reyes, Nuevo Urecho, Pátzcuaro, Quiroga, Tacámbaro, Tzitzio y Uruapan, en los cuales, a través del uso de drones, se esparcirán germoesferas, es decir, semillas recubiertas con un sustrato, lo que facilita su protección y establecimiento en la tierra.
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En esta temporada de lluvias se distribuirán semillas de cinco especies forestales: Pinus pseudostrobus, Pinus devoniana, Swietenia humilis, Enterolobium cyclocarpum y Leucaena leucocephala, con trabajos que concluirán el 15 de julio.
Explicó que de manera prioritaria se realizará la intervención en 18 Áreas Naturales Protegidas (ANP) y en cuencas como Pátzcuaro, Río Duero, Cuitzeo y Cutzamala.
rmlgv
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