La Secretaría de Gobernación (Segob) informó que 4 millones 742 mil 846 de personas se han visto beneficiadas por el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia y destacó que con un presupuesto de 5 mil 700 millones de pesos, 824 mil 287 estudiantes reciben becas en el estado.

Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la dependencia, señaló que del 19 de noviembre de 2025 al 2 de julio pasado se han llevado a cabo 77 Ferias del Bienestar en 68 municipios del estado, donde el gobierno ha ofrecido 850 mil servicios y trámites: 100 mil atenciones de salud y 44 mil de Alimentación para el Bienestar.

Durante la conferencia matutina de este viernes 3 de julio desde Morelia en Michoacán, la funcionaria indicó que el Plan es una estrategia para garantizar los derechos de educación, salud, acceso a la vivienda, empleo digno y desarrollo con justicia y bienestar.

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“Se tienen 12 ejes de trabajo para fortalecer la seguridad pública con presencia de la Guardia Nacional, impulsar la inversión, modernizar carreteras y caminos, garantizar acceso al agua potable, apoyar al campo y a la producción sustentable, ampliar oportunidades educativas y construir escuelas, mejorar servicios médicos y hospitales, mejorar los servicios públicos, preservar la cultura, identidad e impulsar la igualdad sustantiva, así como garantizar inclusión y derechos”, explicó.

En ese sentido, indicó que se impulsa la oferta y emprendimiento para jóvenes, así como la incorporación a becas e inscripción al programa Jóvenes Construyendo el Futuro y también en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Iglesia Católica, así como con el Estado, se instalaron 10 módulos de "Sí al Desarme, Sí a la Paz", donde la población acudió a canjear de forma anónima 414 armas de fuego por dinero en efectivo.

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Además, niñas y niños intercambian juguetes bélicos por juguetes educativos, mientras que en Tianguis del Bienestar, más de 2 millones de artículos nuevos de primera necesidad y decomisados en aduanas, fueron entregados de forma gratuita a más de 27 mil familias de siete municipios de la entidad.

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Becas benefician a estudiantes, mujeres y productores

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante la entrega de la beca "Rita Cetina". Foto: X @Claudiashein

En materia educativa, la secretaria informó que las y los estudiantes beneficiarios de la Beca Universal Rita Cetina en educación básica son 3 millones 32 mil 842 alumnos y contempla un presupuesto de 2 mil 700 millones de pesos. Mencionó que la Beca de Jóvenes Escribiendo el Futuro para educación superior tiene más de 16 mil becarios y tiene un presupuesto de 466 millones.

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En relación con la Beca Gertrudis Bocanegra, es recibida por 55 mil 924 estudiantes con un presupuesto de 531 millones de pesos y en relación con la beca de apoyo para uniformes y útiles, la Beca Rita Cetina apoya a 305 mil becarios con un presupuesto de 763 millones de pesos.

Por su parte, Violeta Vázquez-Rojas Maldonado, subsecretaria de Ciencia y Humanidades, explicó que el Plan de Justicia del Pueblo Purépecha ha implementado 11 mesas de trabajo, donde se acordó la construcción del Hospital de Cherán el cual lleva 80% de avance. Mientras que en materia de seguridad, se está construyendo un cuartel de la Guardia Nacional (GN) en la misma comunidad.

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“Por parte de la Secretaría de Energía y la Secretaría de Bienestar se han construido 7 mil 937 estufas eficientes de leña por ahora en ocho municipios de la región Purépecha. Y en términos de derechos sociales, la Secretaría de las Mujeres ha puesto en operación tres Centros LIBRES en comunidades purépechas, de 14 que están proyectados para este año y se han entregado créditos para artesanas por parte de Finabien”, dijo.

Columba López Gutiérrez, secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, afirmó que se están apoyando a 73 mil 813 productores, 72 mil personas reciben fertilizantes gratuitos y se incorporaron mil 700 productores a la caña de azúcar a través de la Producción para el Bienestar, a su vez, el programa Sembrando Vida tiene presencia en 54 de 113 municipios y se incorporaron 7 mil 930 personas.

“En Bienpesca, también se dieron apoyos que fueron a 5 mil 750 pescadores con una inversión de 42 millones de pesos. En materia de cultivos estamos trabajando el limón, en mango, en caña de azúcar y aguacate. Se están dando apoyos, créditos, a través de Cosechando Soberanía, se logró la incorporación de caña de azúcar, mango, limón, fresa, zarzamora, arándano, frambuesa, grosella, toronja, lima y miel”, explicó frente a la presidenta Claudia Sheinbaum.

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Avances en repavimentación e infraestructura hídrica

Jesús Antonio Esteva Medina, titular SICT en Michoacán (03/07/2026). Foto: Presidencia

Jesús Antonio Esteva Medina, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que el gobierno contempla una inversión de 3 mil 900 millones de pesos para atender 600 kilómetros en repavimentación, el cual lleva 20% de avance.

En cuanto a caminos artesanales, se contempla la construcción de 164 kilómetros en 24 municipios. También se planea la construcción de dos bachilleratos en Morelia y Zacapu, así como tres centros deportivos en Apatzingán, Zamora y Uruapan. Destacó que la inversión total para este sexenio en obras de Michoacán es de 54 mil millones de pesos.

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Efraín Morales López, director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), detalló que se invertirán 300 millones de pesos para el saneamiento del Lago Pátzcuaro con la intervención de ocho plantas de tratamiento en San Pedro, Las Garzas y Janitzio. Informó que se ha concluido la tecnificación del campo en mil 300 hectáreas, lo que permite recuperar 3.6 millones de metros cúbicos de agua para garantizar este líquido en Morelia.

“Estamos trabajando en una estrategia conjunta para realizar obras municipales de agua potable y drenaje, este año el objetivo es que alcancemos mil 500 millones de inversión y que se realicen obras en los 113 municipios del estado”, expresó esta mañana.

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