El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro exhortó a los usuarios de las 12 líneas a tomar medidas para evitar que paraguas caigan a las vías durante la temporada de lluvias, porque estos artículos pueden ocasionar cortocircuitos y afectar la circulación de los trenes.

A través de un comunicado, el sistema explicó que los paraguas, al contar con una estructura metálica, pueden provocar cortocircuitos eléctricos al entrar en contacto con la barra electrificada de las vías, que opera con un voltaje de 750 volts.

Los paraguas, al contar con una estructura metálica, pueden provocar cortocircuitos eléctricos al entrar en contacto con la barra electrificada de las vías, que opera con un voltaje de 750 volts. | Foto: Especial.

Informó que, en promedio, se requieren entre tres y cinco minutos de corte de corriente para retirar un objeto; la circulación de los trenes se detiene, lo que afecta la operación de todo el carrusel de convoyes.

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Señaló que la situación puede complicarse durante las lluvias, debido a que los trenes reducen su velocidad de operación hasta en 50 por ciento para garantizar la seguridad durante los recorridos.

En promedio, se requieren entre tres y cinco minutos de corte de corriente para retirar un objeto; la circulación de los trenes se detiene, lo que afecta la operación de todo el carrusel de convoyes. | Foto: Especial.

De acuerdo con el área de Estadística de Seguridad Institucional del STC, en lo que va del año se han registrado 94 paraguas que han caído a las vías; cada uno de estos incidentes ha requerido cortes de corriente para retirar los objetos y, en algunos casos, ha provocado cortos eléctricos.

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Pidió a los usuarios tener precauciones al ingresar o salir de los trenes y evitar que sus paraguas u otros objetos caigan a las vías.

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JACL/cr