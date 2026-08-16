El programa Salvemos Vidas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro realizará, durante la segunda quincena de este mes, recorridos en la estación Atlalilco, Línea 8, y Zapata, Línea 12, con la finalidad de ofrecer un acercamiento oportuno de orientación y consejería sobre la salud mental, así como atención en crisis, a las y los usuarios que transitan en ambas estaciones.

Este esquema de jornadas psicoeducativas estará a cargo del equipo de psicólogos de Salvemos Vidas, en colaboración con otros profesionales de la salud mental de la secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Instituto para la Atención de la Salud Mental y las Adicciones (IASAMA), Centros de Integración Juvenil (CIJ) e IMSS Bienestar.

Las brigadas itinerantes estarán presentes en un horario de 12:00 a 19:00 horas. Del 17 al 20 de agosto, en Atlalilco, Línea 8, y del 24 al 27, en Zapata, Línea 12.

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En ambas estaciones otorgarán información para al cuidado emocional y prevención del suicidio; también ofrecerán escucha, orientación y detección oportuna de problemas de salud mental y adicciones por consumo de sustancias psicoactivas, así como consejería y derivación a unidades especializadas que brindan atención en salud mental, opcional gratuitas o de bajo costo.

Metro llevará orientación sobre salud mental a Atlalilco y Zapata; brigadas atenderán hasta el 27 de agosto. Foto: Especial.

La estrategia de las brigadas itinerantes del programa Salvemos Vidas, inició en el año 2023. De entonces a la fecha ha ofrecido información a 128 mil 675 personas, mediante 542 horas

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de consejerías proporcionadas por los brigadistas en estaciones estratégicas de la Red.

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El programa Salvemos Vidas está al servicio de los usuarios del Metro desde hace 10 años, es una estrategia pionera en México y un referente internacional para la prevención del suicidio y la atención en crisis dentro de un sistema de transporte público masivo.

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Adrián Rubalcava, director general del Metro, ha instruido fortalecer apoyos adicionales para el público usuario, como lo es Salvemos vidas, sin dejar de lado el objetivo central del Metro, que es la movilidad de las personas.

dmrr