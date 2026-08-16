Con el suspenso digno de un juego 7, los Diablos Rojos del México lograron vencer (12-8) a los Guerreros de Oaxaca y aseguraron la localía en la Serie de Zona de los Playoffs en la Liga Mexicana de Beisbol.

Carlos Sepúlveda fue el primero en pasar a la registradora tras un doble de Carlos Pérez; Robinson Canó lo siguió gracias a un elevado de sacrificio de Julián Ornelas y después, Pérez anotó la tercera carrera que forzó el cambio de pitcher en Guerreros. Eduardo Mares entró a apagar el incendio provocado por el abridor William Cuevas y cerró la primera entrada.

Por parte de Diablos, el estadounidense Justin Courtney relevó a Ricardo Pinto para la segunda entrada y Juan Santana lo recibió con un jonrón elevado por el jardín izquierdo. Oaxaca mostró su lado Guerrero. Los sureños igualaron el partido con carreras de Leonel Valera y Juniel Querecuto.

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¡PAAAAAALOOO! 💣🧨 Arcia la mandó a la luna. 😈 pic.twitter.com/AXx1vlDUQ1 — DiablosRojosMX (@DiablosRojosMX) August 16, 2026

En la parte baja, Juan Carlos Gamboa le regresó la ventaja a los escarlatas con un vuelacercas entre los jardines izquierdo y central que lo impulsó junto a Orlando Arcia al plato. El ‘Haper’ retiró del campo a Mares y Reid Birlingmair tomó su lugar, quien recibió el mismo castigo en la siguiente entrada, esta vez con un jonrón de Orlando Arcia que mandó a Franklin Barreto y Luis Liberato a la zona prometida.

Mel Rojas Jr. descontó, pero el otro rally de carreras del México aumentó el daño contra los Guerreros.

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La lluvia se hizo presente en el Diamante de Fuego y demoró el juego una media hora. La novena de Javier Valentín regresó al campo con otra cara, decidida a buscar la remontada. En la parte alta de la séptima, Alexi Amarista anotó tras un sencillo de Juniel Querecuto y en la octava, recortaron la distancia en el marcador a dos carreras, gracias a Jorge Flores. Lorenzo Bundy sintió la presión y mandó al japonés Tomohiro Anraku al montículo, quien logró evitar lo que pudo ser una trágica remontada. Finalmente, los Pingos anotaron otro par de rayitas para sellar la victoria.

Con suspenso, pero el México se mantiene firme en su camino al tricampeonato.