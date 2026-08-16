Tras concluir la aplicación del Examen de Control Presencial en sedes foráneas, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) realizará del 17 al 19 de agosto tres jornadas consecutivas de evaluación en el Palacio de los Deportes, en la Ciudad de México, donde miles de aspirantes buscarán una de las 21 mil 962 plazas disponibles para ingresar a licenciatura. Los resultados se darán a conocer a finales de agosto a través de los canales oficiales de la institución.

La máxima casa de estudios cerró este domingo la tercera y última jornada de aplicación en sedes foráneas con la evaluación realizada en Tijuana, Baja California, donde participaron aspirantes provenientes de esa entidad, así como de Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Al igual que ocurrió previamente en León, Guanajuato, y Oaxaca, las y los sustentantes resolvieron una prueba de 120 reactivos en formato digital mediante tabletas sin conexión a internet y bajo supervisión presencial permanente.

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El proceso fue supervisado por el coordinador de Humanidades de la UNAM, Miguel Armando López Leyva, y por el jefe de la Estación Noroeste de Investigación y Docencia del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Juan Vega Gómez.

En conferencia de prensa, el coordinador de la sede Tijuana, Alexis Sampedro Pinto, informó que 364 personas aspirantes tramitaron cita para presentar el examen en alguno de los dos turnos habilitados: de 10:00 a 13:00 horas y de 15:00 a 18:00 horas, ambos desarrollados de manera puntual.

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El funcionario universitario reconoció el esfuerzo realizado por quienes participan en este proceso de admisión para ingresar a alguna de las 134 licenciaturas y 253 opciones educativas que ofrece la UNAM.

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“Sabemos que este proceso implica tiempo, organización y, en algunos casos, un traslado desde su lugar de residencia”, expresó.

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Sampedro Pinto detalló que las y los aspirantes dispusieron de hasta tres horas para responder la evaluación y que se generaron suficientes versiones del examen para evitar la repetición de reactivos.

Añadió que la prueba se aplicó en tabletas propiedad de la UNAM y, en algunos casos, facilitadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), organismo que colabora en esta fase del proceso de admisión.

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Asimismo, aseguró que la Universidad atiende todos los correos electrónicos recibidos por parte de aspirantes con dudas o inquietudes relacionadas con el procedimiento y que los casos serán resueltos antes del inicio de clases para estudiantes de nuevo ingreso.

Concluidas las jornadas en sedes foráneas, la UNAM concentrará ahora la recta final del Examen de Control Presencial en la Ciudad de México.

Las evaluaciones se llevarán a cabo los días 17, 18 y 19 de agosto en el Palacio de los Deportes, con tres turnos diarios: de 9:00 a 12:00 horas, de 13:00 a 16:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas.

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Esta etapa forma parte de las acciones implementadas por la Universidad para revisar los resultados del concurso de selección a licenciatura 2026, luego de las irregularidades detectadas en el examen de admisión aplicado en línea.

La institución reiteró que los resultados del Examen de Control Presencial serán publicados a finales de agosto mediante los medios oficiales de la UNAM, una vez concluido el proceso de revisión y validación correspondiente.

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