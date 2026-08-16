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A pesar de la lluvia de esta noche, se cumplieron nueve horas del bloqueo de comerciantes de la Alameda Central sobre avenida Juárez.
Ante el desacuerdo por los lineamientos de reordenamiento, los vendedores instalaron un tianguis sobre los carriles vehiculares de esta avenida, dónde colocaron rejas, sombrillas y mesas con mercancía a manera de protesta.
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Como parte de la estrategia del reordenamiento, la Secretaría de Gobierno de la capital les ofreció siete y cinco espacios, respectivamente, a la organización de comerciantes Mazahuas y de Margarita García. Sin embargo, los grupos no están de acuerdo con ello, ya que piden un número mayor de lugares.
Aunque algunos vendedores optaron por levantar su mercancía ante la llegada de la noche, otros optaron por conectar largas extensiones para encender focos e iluminar su puesto.
Aunque hay paso peatonal y de motos sobre Avenida Juárez, la circulación vial sigue bloqueada, así como en un tramo de avenida Hidalgo en dirección hacia Paseo de la Reforma.
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