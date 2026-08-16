Para las 9:00 horas de este domingo se tiene prevista una concentración de la colectiva “Mercaditas Autónomas Momoxcas” en la Plaza San Antonio Tecómitl con el objetivo de buscar visibilizar y erradicar las desigualdades que enfrentan las mujeres de la comunidad.

A las 10:00 horas, integrantes de Amigos del Refugio Franciscano llevarán a cabo una marcha que partirá del Auditorio Nacional rumbo a la Glorieta del Ahuehuete. La movilización busca exigir justicia por presuntos casos de maltrato animal y el esclarecimiento del destino de 39 gatos reportados como desaparecidos, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Para las 11:00 horas, la Alianza Latinoamérica por Palestina contra el Apartheid realizará una concentración en el Hemiciclo a Juárez. El acto contempla actividades en el marco del primer aniversario del antimonumento “La Puerta de la Resistencia y la Vida”.

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También a las 11:00 horas, el colectivo Solidaridad Militante “Va por Cuba” se concentrará en el Zócalo capitalino, donde realizarán actividades culturales y de acopio de alimentos y medicamentos con motivo del centenario del nacimiento de Fidel Castro.

A la misma hora, comerciantes de la Alameda Central se manifestarán en avenida Juárez y Dolores. El objetivo es expresar su inconformidad con los operativos de las autoridades para regular el comercio dentro de este espacio.

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A las 12:00 horas, la organización Plataforma 4:20 desplegará una jornada itinerante en tres puntos de la ciudad: el Monumento a la Madre; el cruce de División del Norte y avenida Cuauhtémoc; así como en Gran Canal y Circuito Interior. Las actividades estarán enfocadas en la difusión de derechos de las personas consumidoras de cannabis.

También a las 12:00 horas, la colectiva Hijas de la Cannabis realizará una concentración en la Plaza Tlaxcoaque. Mientras que a la misma hora, la Iniciativa Ciudadana “Libertad para Morir” recolectará firmas en dos sedes: el Centro Nacional de las Artes y la Cineteca Nacional.

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Al mediodía, la organización Firmas Palestina MX se concentrará en el Monumento al Boxeador, donde promoverá una recolección de firmas para solicitar el rompimiento de relaciones diplomáticas y comerciales entre México e Israel.

Para las 14:00 horas, el grupo Ciudadanos Independientes llevará a cabo una concentración en el Monumento a la Revolución, para realizar el evento “Quema de Visas de EE. UU.”.

Durante el transcurso del día, el Movimiento de Regeneración Sindical mantendrá una jornada de recolección de firmas en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.

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mahc/LL