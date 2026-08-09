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La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que policías rescataron a cuatro personas que se extraviaron en la zona de Los Dinamos, en la alcaldía Magdalena Contreras.
A través de una tarjeta informativa, la dependencia indicó que recibió un reporte de emergencia, por lo que policías del Agrupamiento Fuerza de Tarea “Zorros” acudieron al área conocida como Cuarto Dinamo, donde desplegaron un operativo de búsqueda debido a las condiciones del terreno.
Señaló que los elementos recorrieron distintos puntos de la zona boscosa hasta que escucharon gritos de auxilio; al acercarse, encontraron a tres mujeres y un hombre, quienes se encontraban visiblemente nerviosos tras permanecer extraviados.
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Agregó que fueron trasladados a un sitio seguro, donde paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) realizaron una valoración; los llevaron hasta el estacionamiento de Los Dinamos.
La SSC recomendó tomar precauciones al visitar zonas boscosas y de alta montaña durante la temporada de lluvias, cuando las condiciones del terreno pueden incrementar los riesgos.
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Pidió informar a familiares o personas cercanas sobre la ubicación y el horario previsto de regreso; permanecer en los senderos establecidos y evitar internarse en zonas desconocidas.
Además, agregó entre sus recomendaciones llevar suficiente agua y alimentos, una batería externa para el teléfono celular, ropa abrigadora y calzado adecuado para superficies resbalosas.
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mahc/LL
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