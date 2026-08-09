El co-propietario de la organización Miss Universo aparece en las calles del principado europeo portando indumentaria de diseñador y una cotizada pieza de alta relojería suiza. La difusión del metraje coincide con los reportes judiciales emitidos por las autoridades mexicanas respecto a su situación legal.

El empresario mexicano Raúl Rocha Cantú, copropietario de la firma Miss Universo, figura en un video grabado en el Boulevard des Moulins, una de las avenidas más concurridas de Mónaco. La grabación fue publicada por la cuenta de Instagram "Class of Palm Beach", un espacio digital dedicado a entrevistar a transeúntes sobre el costo y origen de sus prendas en zonas de alto poder adquisitivo.

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La aparición en redes sociales y la situación judicial ante la FGR

En el material audiovisual, una creadora de contenido aborda al grupo de acompañantes del inversionista para cuestionarlos sobre su vestimenta. Durante la interacción, las personas presentes mencionan portar prendas de la firma Brunello Cucinelli, bolsos de la marca Hermès (modelos Birkin y Kelly en versión mini) y calzado de la línea Epsom Run. Al referirse al empresario, se confirma la presencia del inversionista caminando junto a un infante.

La divulgación de estas imágenes sucede tras la difusión de información sobre las investigaciones que realiza la Fiscalía General de la República (FGR) en México. De acuerdo con datos oficiales de la institución ministerial, existe un mandato judicial tramitado en contra del empresario por la presunta comisión de delitos relacionados con delincuencia organizada, tráfico de armas y contrabando de hidrocarburos.

Asimismo, reportes de la FGR señalan la adición de una nueva orden de aprehensión por operaciones con recursos de procedencia ilícita y lavado de dinero.

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Foto: Captura de pantalla en página oficial de Paket Philippe

Especificaciones técnicas y precio del reloj Patek Philippe Aquanaut

Según la información técnica expuesta por la casa manufacturera Patek Philippe en su portal oficial, la pieza identificada en las imágenes corresponde al modelo Aquanaut Referencia 5167R (001). Este diseño posee una caja de oro rosa de 18 quilates con un diámetro de 40.8 milímetros y un grosor de 8.1 milímetros, acompañada por una esfera marrón con efecto rayos de sol y patrón en relieve.

De acuerdo con el catálogo de la firma suiza, el guardatiempos integra un movimiento mecánico de cuerda automática calibre 26 (330 SC), compuesto por 207 piezas, 30 rubíes y un rotor central fabricado en oro de 21 quilates. La correa está elaborada en material compuesto color marrón oscuro con cierre desplegable.

El precio oficial de lista para este modelo se fija en 49 mil 800 dólares estadounidenses (un aproximado de 853 mil 600 pesos mexicanos al tipo de cambio actual). No obstante, en el mercado secundario de coleccionistas y plataformas de distribución especializada, el valor de esta pieza suele superar dicha cifra debido a la alta demanda y baja disponibilidad de producción.

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Foto: Captura de pantalla en página oficial.

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