El robo a una tienda Gucci en Polanco volvió a poner bajo los reflectores a la avenida Presidente Masaryk, considerada el principal corredor de lujo de México. Los presuntos responsables escaparon en motocicleta tras amenazar al personal y llevarse mercancía de alto valor, mientras las autoridades ya investigan el caso.

¿Qué pasó en la tienda Gucci de Polanco?

La tarde del lunes 27 de julio, un asalto a la tienda Gucci ubicada sobre la avenida Presidente Masaryk, esquina con Calderón de la Barca, en la colonia Polanco Tercera Sección, alcaldía Miguel Hidalgo, movilizó a elementos de seguridad tras el reporte del robo.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), dos hombres ingresaron al establecimiento aparentando ser clientes. Después de pedir que les mostraran varios artículos, amenazaron al personal con un arma de fuego, tomaron mercancía de los exhibidores y abandonaron el lugar.

¿Qué pasó en la tienda Gucci de Polanco? Esto se sabe. Foto: Google maps

Los sospechosos escaparon a bordo de una motocicleta que era conducida por un tercer individuo. Según el reporte oficial, el vehículo no portaba placas de circulación, lo que complicó su identificación inmediata.

Tras el incidente, el gerente y los trabajadores acudieron al Ministerio Público para presentar la denuncia correspondiente y dar inicio a las investigaciones.

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¿Por qué la avenida Masaryk es una de las calles más exclusivas de México?

La avenida Presidente Masaryk es reconocida como el principal corredor de lujo en México. Sus amplias banquetas arboladas, áreas peatonales y la presencia de firmas internacionales la han convertido en un referente para las compras de alto nivel.

En esta vialidad se ubican boutiques y establecimientos de marcas como Cartier, Tesla, Panerai, Louis Vuitton, Dolce & Gabbana, Hugo Boss, Zegna Boutique, Lila Alta Costura, Gucci, entre otras, lo que la posiciona como uno de los destinos comerciales más importantes de la capital.

Avenida Masaryk una de las calles más exclusivas de México. Foto: Google maps

¿Cómo nació la avenida Presidente Masaryk?

El desarrollo de Polanco comenzó a principios de la década de 1920, cuando la expansión de Paseo de la Reforma impulsó el fraccionamiento de los terrenos que pertenecían a la antigua Hacienda de los Morales. La zona comprendía el espacio delimitado por la entonces Avenida de la Hacienda —hoy Masaryk—, Anatole France, Paseo de la Reforma y Arquímedes.

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Más adelante, durante el gobierno del expresidente Lázaro Cárdenas, la vialidad recibió el nombre de Presidente Masaryk en homenaje a Tomás Masaryk, primer presidente de Checoslovaquia.

Avenida Masaryk una de las calles más exclusivas de México. Foto: Google maps

Durante esos años también llegaron a la zona comunidades de origen polaco, alemán, libanés, español y judío, cuya presencia impulsó el crecimiento comercial y residencial de Polanco.

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¿Cómo se convirtió Masaryk en el corredor de lujo de la Ciudad de México?

Los primeros habitantes eligieron Polanco por la tranquilidad del entorno y muchos trasladaron ahí sus negocios, que con el tiempo prosperaron, especialmente sobre Masaryk. Esto favoreció el establecimiento de una comunidad integrada principalmente por profesionistas y familias de clase media-alta.

Avenida Masaryk una de las calles más exclusivas de México. Foto: Google maps

En la década de 1950, predominaban residencias con estilos arquitectónicos como el californiano y el neocolonial, rodeadas de amplios jardines. Sin embargo, durante los años 60 comenzó la construcción de edificios y departamentos que transformaron el paisaje urbano y consolidaron la zona como un importante centro comercial y cultural.

A principios de los años 80, pese a la crisis económica y después del terremoto de 1985, la avenida experimentó un nuevo impulso con la llegada de boutiques exclusivas, convirtiéndose definitivamente en el principal destino de compras de lujo en la capital.

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¿Por qué Masaryk figura entre las calles comerciales más caras del mundo?

De acuerdo con la firma Cushman & Wakefield, en 2024 la avenida Presidente Masaryk fue catalogada como la calle más cara de América Latina, ocupó el lugar 22 del continente americano y se posicionó en el puesto 33 a nivel mundial entre las vialidades comerciales con mayor valor.

La transformación más importante de la avenida ocurrió en 2013, cuando fue sometida a una renovación encabezada por el arquitecto Bernardo Gómez Pimienta, proyecto que amplió las aceras y fortaleció su perfil peatonal.

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-Con información de Juan Carlos Williams

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