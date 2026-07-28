Después de convertir cada alfombra roja de Spider-Man: Brand New Day en un desfile de referencias al universo arácnido, Zendaya guardó su look más impactante para el cierre. La actriz llegó a la premiere de Los Ángeles con un vestido negro de alta costura firmado por Ashi Studio, una pieza que confirma por qué cada aparición suya ya es uno de los momentos más esperados de la temporada.

Detrás del estilismo, una vez más, estuvo Law Roach, el arquitecto de la imagen de Zendaya y uno de los estilistas más influyentes de la industria, quien ha construido una narrativa visual para toda la gira de prensa inspirada en Spider-Man, sin caer en lo literal.

Un vestido firmado por Ashi Studio. Foto: AFP

El vestido de Zendaya que cerró la gira con un toque de alta costura

Para la última premiere, Zendaya apostó por un vestido negro confeccionado en satén, con un profundo escote en “V” y un dramático volumen escultórico que nacía desde las caderas. Los pliegues arquitectónicos envolvían la falda y se extendían en una larga cola, creando un efecto casi teatral mientras caminaba por la alfombra azul.

El look se complementó con unos zapatos Christian Louboutin inspirados en una araña, confeccionados en encaje negro y rematados con pequeños detalles que evocaban el insecto, además de joyería de Boucheron, cuyos pendientes de diamantes aportaron brillo sin restarle protagonismo al vestido.

En cuanto al beauty look, Zendaya llevó el cabello completamente recogido con mechones cuidadosamente moldeados sobre la frente, una propuesta de aire futurista que reforzó la estética dramática del estilismo. El maquillaje se mantuvo en tonos tierra, con ojos ahumados y labios nude.

El beauty look más icónico de Zendaya para la premiere de Spider-Man. Foto: EFE

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Tom Holland apostó por la elegancia relajada

Y como ya es tradición en las premieres de Spider-Man, Tom Holland apareció junto a Zendaya para cerrar la gira promocional.

El actor eligió un traje personalizado de Jacquemus en color vino, compuesto por saco cruzado y pantalón de corte recto, combinado con una camisa roja y corbata negra. Una propuesta minimalista y contemporánea que contrastó con el dramatismo del look de Zendaya, sin competir con él.

Tom Holland y Zendaya en la premiere de "Spider-Man: Brand New Day". Foto: AP

La aparición conjunta volvió a convertirse en uno de los momentos más comentados de la noche, no solo por la complicidad entre ambos actores, sino porque, una vez más, demostraron que también son una de las parejas mejor vestidas de Hollywood.

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Con este último estilismo, Zendaya pone punto final a una gira promocional donde la moda fue parte del espectáculo. Y si algo quedó claro es que, cuando ella y Law Roach trabajan juntos, cada alfombra roja termina sintiéndose como una pasarela de alta costura.

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