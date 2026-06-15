Durante años, las premieres de Spider-Man han sido mucho más que una parada promocional para Zendaya y Tom Holland. También se han convertido en un termómetro de moda, una especie de desfile no oficial donde cada aparición termina definiendo tendencias, generando conversaciones en redes sociales y dejando imágenes que pasan a la historia de la cultura pop.

Por eso el inicio de la gira promocional de Spider-Man: Brand New Day tenía una expectativa especial. La cita fue en Madrid, donde ambos actores reaparecieron juntos en la alfombra roja para presentar la nueva película de Marvel. Más allá del regreso de Peter Parker y MJ a la pantalla, todas las miradas estaban puestas en ellos. Y no decepcionaron.

Foto: AFP

El vestido negro de Zendaya para el inicio de la premiere de Spider-Man

Si algo sabe hacer Zendaya es convertir una premiere en una pasarela. La actriz apareció con un diseño negro strapless de la colección otoño 2026 de Christian Cowan, una de las firmas favoritas de las celebridades cuando se trata de piezas teatrales y con personalidad.

El vestido destacaba por su corsé estructurado, el escote corazón y una falda asimétrica rematada por largas franjas que aportaban movimiento en cada paso. La actriz completó el estilismo con unos clásicos pumps negros de Christian Louboutin, una elección que reforzó la elegancia atemporal del conjunto y aportó el toque sofisticado que caracteriza sus apariciones en alfombras rojas.

Zendaya apostó por un vestido negro. Foto: EFE

Lejos de apostar por un look recargado, Zendaya mantuvo el equilibrio con un beauty look pulido: cabello peinado hacia atrás, maquillaje en tonos cálidos y joyería discreta.

El resultado fue una silueta elegante, poderosa y ligeramente dramática, muy en la línea de los estilismos que ha construido junto a Law Roach durante los últimos años.

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Tom Holland apostó por la elegancia clásica con un guiño a Spider-Man

Mientras Zendaya dominaba la alfombra roja con una de las siluetas más comentadas del día, Tom Holland optó por una estrategia distinta: la sofisticación silenciosa.

El actor apareció con un look compuesto por pantalón y saco negros acompañados por una camisa roja que inmediatamente recordó a los colores clásicos del traje de Spider-Man.

Tom Holland con un pequeño guiño a Spider-Man. Foto: AFP

Lo interesante es que el actor evitó cualquier exceso. Sin estampados, sin accesorios llamativos y sin referencias literales al superhéroe. El rojo apareció únicamente donde debía aparecer, convirtiéndose en un guiño elegante para los fanáticos más observadores.

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Una alfombra roja que parecía una escena de película

Más allá de las prendas, hubo algo que terminó de convertir esta aparición en uno de los momentos más comentados: la complicidad entre ambos.

La premiere marcó una de sus apariciones públicas más importantes en años y volvió a confirmar por qué siguen siendo una de las parejas favoritas de Hollywood. Las fotografías compartidas desde Madrid muestran a ambos sonriendo, tomados de la mano y coordinados visualmente sin necesidad de llevar looks idénticos. Y quizá ahí está la clave.

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Tom Holland y Zendaya durante la premiere de Spider-Man: Brand New Day Foto: AP

Zendaya apostó por el glamour de una estrella de cine contemporánea. Tom eligió la elegancia clásica de un protagonista de Hollywood. Juntos construyeron una narrativa visual perfecta para el inicio de Spider-Man: Brand New Day; sofisticada, cinematográfica y completamente alineada con una nueva etapa para la franquicia.

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