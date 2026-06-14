En una industria donde las tendencias cambian constantemente, hay firmas que construyen su prestigio a un ritmo distinto: el del tiempo, la tradición y la artesanía.

Ese es el caso de Joyería Suárez, que este año fortalece su presencia en México con la apertura de una nueva boutique en El Palacio de Hierro Polanco, uno de los destinos de lujo más importantes de América Latina.

La inauguración estuvo acompañada por la visita de Juan Suárez, CEO de la compañía y representante de la tercera generación de la familia fundadora, en un momento que refleja la relevancia que el mercado mexicano ha adquirido para la firma.

Juan Suárez, CEO de Suárez. Foto: Cortesía SUAREZ

La nueva boutique se convierte en la quinta ubicación de Suárez en el país, sumándose a sus espacios en Perisur, Mitikah, Satélite y León.

Más de ocho décadas de historia joyera

Hablar de Suárez es hablar de una de las casas joyeras más importantes de España. La historia comenzó en 1943, cuando Emiliano Suárez Faffián fundó un pequeño taller en Bilbao con una visión que continúa vigente más de 80 años después: crear piezas capaces de acompañar los momentos más importantes de la vida.

Lo que inició como un negocio familiar se transformó con el paso de las décadas en un referente del lujo contemporáneo español. Actualmente, la firma es dirigida por la tercera generación de la familia, que mantiene una de las características más distintivas de la marca: la búsqueda personal de piedras preciosas alrededor del mundo.

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Foto: Cortesía SUAREZ

Desde hace casi cinco décadas, miembros de la familia viajan a mercados internacionales como Amberes, Bombay, Hong Kong, Tel Aviv y Nueva York para seleccionar diamantes y gemas bajo estrictos estándares de calidad relacionados con talla, pureza, color y peso.

Esa obsesión por la excelencia ha permitido que el diamante se convierta en uno de los grandes símbolos de la maison.

Gallón, la colección que convierte un archivo histórico en joyería contemporánea

La colección Gallón es probablemente una de las mejores expresiones de la filosofía de Suárez: mirar hacia el pasado sin quedarse atrapado en él.

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Inspirada en uno de los motivos ornamentales históricos del archivo de la casa, la línea toma como punto de partida una serie de relieves acanalados que recorren cada pieza y que recuerdan a los galones decorativos utilizados tradicionalmente en uniformes, textiles y elementos ceremoniales. Sin embargo, lejos de reproducirlos literalmente, la firma los transforma en joyas de líneas contemporáneas y gran fuerza visual.

El oro amarillo de 18 quilates es el gran protagonista. Sobre él aparecen surcos perfectamente definidos que generan volumen, profundidad y un juego de luces que cambia con cada movimiento.

La colección incluye anillos, pendientes, collares y pulseras que comparten un mismo lenguaje estético: formas redondeadas, siluetas generosas y una construcción casi arquitectónica que hace que cada pieza destaque por sí sola.

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Foto: Cortesía SUAREZ

Entre las creaciones más llamativas se encuentran los anillos coronados por piedras de color intenso, como zafiros azules, rubíes y esmeraldas, que aportan contraste a la calidez del oro. También destacan los pendientes y anillos engastados con diamantes, donde la brillantez de las piedras rompe visualmente la textura acanalada del metal.

Foto: Cortesía SUAREZ

Los collares y pulseras continúan esa misma narrativa. Las formas curvas y envolventes aportan una sensación de movimiento constante, mientras que las líneas paralelas que recorren cada diseño refuerzan la identidad de la colección.

Foto: Cortesía SUAREZ

Más que piezas pensadas para seguir una tendencia específica, Gallón apuesta por una elegancia que busca permanecer. Son joyas con presencia, capaces de convertirse en protagonistas del look sin perder sofisticación.

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México, un mercado clave para la expansión de Suárez

La llegada de Suárez a México ocurrió en 2020, marcando el inicio de una nueva etapa internacional para la firma. Desde entonces, el país se ha consolidado como uno de los mercados estratégicos para su crecimiento fuera de Europa.

La apertura en Polanco confirma esa apuesta y refuerza la presencia de una casa que ha logrado mantenerse vigente durante más de ocho décadas gracias a una combinación poco común: tradición artesanal, herencia familiar y una visión contemporánea del lujo.

Porque para Suárez las joyas no solo hablan de diseño o de piedras extraordinarias. También cuentan historias, celebran momentos y se convierten en recuerdos que permanecen mucho después de que pasan las tendencias.

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