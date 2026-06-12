Cuando se anunció que Jaden Smith se convertiría en el primer director creativo masculino de Christian Louboutin, la pregunta era inevitable: ¿cómo se vería una de las firmas de calzado más reconocidas del lujo bajo la mirada de una generación completamente distinta?

La respuesta llegó con la colección otoño/invierno 2026, una propuesta que toma el ADN de la Maison francesa y lo lleva hacia terrenos donde conviven el streetwear, la cultura contemporánea y la artesanía que ha definido a Christian Louboutin durante décadas. Más que una colección de moda masculina, el debut de Smith es una declaración sobre el futuro del calzado de lujo.

Foto: Cortesía Christian Louboutin

Las botas que marcan el inicio de una nueva era

Entre las piezas más llamativas aparece la Molten Trapman, una bota que rápidamente se convirtió en uno de los símbolos de la colección. Su característica principal es un acabado brillante que parece derretirse sobre la superficie del zapato, generando un efecto escultórico que rompe con las siluetas tradicionales del calzado masculino.

Foto: Cortesía Christian Louboutin

También destaca la evolución de la línea Trapman TCT, donde Smith incorpora referencias al hip-hop de los años noventa, una de las influencias culturales más visibles dentro de la colección. El resultado son modelos robustos, con una estética utilitaria que se aleja del formalismo clásico asociado al lujo masculino.

Mocasines, slingbacks y nuevas formas de vestir los pies

Uno de los aspectos más interesantes del debut de Jaden Smith es que no intenta construir una sola versión de masculinidad. La colección incluye desde botas técnicas inspiradas en el gorpcore hasta mocasines reinterpretados con perforaciones láser y acabados experimentales. Modelos como el Dots Loafer o las nuevas versiones del Corteo, uno de los zapatos de noche más reconocibles de la Maison, muestran una visión mucho más flexible y expresiva del vestir masculino.

Foto: Cortesía Christian Louboutin

Incluso aparecen propuestas híbridas que mezclan elementos de slingbacks, penny loafers y calzado outdoor, una dirección creativa que Smith ya había adelantado durante su presentación en París a principios de año.

[Publicidad]

Leer también: "Demasiado futbol”, la nueva propuesta del diseñador mexicano Anuar Layón

Entre artesanía francesa y códigos urbanos

Lo más interesante es que la colección no abandona aquello que hizo famosa a Christian Louboutin.

Detrás de las formas experimentales siguen presentes el trabajo artesanal del cuero, la construcción minuciosa de cada pieza y la obsesión por el detalle que caracteriza a la Maison. Sin embargo, Smith introduce nuevas referencias provenientes de la música, el cine, la fotografía y la cultura urbana contemporánea.

[Publicidad]

El propio creativo ha explicado que parte de la inspiración proviene de figuras históricas como canteros, escribas y trabajadores de distintos oficios, reinterpretados desde una mirada moderna que conecta pasado y futuro.

Foto: Cortesía Christian Louboutin

Más que una campaña, un cambio de rumbo

Aunque la campaña fue fotografiada en un castillo del siglo XVII cerca de París, el verdadero protagonista no es el escenario, sino el calzado. Las imágenes funcionan como una vitrina para mostrar la amplitud de una colección que busca construir una nueva identidad para el hombre Louboutin.

Porque si algo deja claro este debut es que Jaden Smith no llegó para diseñar una colección aislada. Llegó para replantear cómo se ve, cómo se usa y cómo se entiende el calzado masculino dentro de una de las casas más importantes del lujo francés.

[Publicidad]

Leer también: MAJA Sportswear lanza regalo especial para celebrar a papá

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters/