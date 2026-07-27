La noche de este lunes, en calles del Centro Histórico de la Ciudad de México se registró un fuerte incendio que provocó la movilización de servicios de emergencia.

Una gran columna de humo se desprendió de un inmueble ubicado en Isabella Católica y El Salvador, en la alcaldía Cuauhtémoc, donde el fuego consumió material almacenado, principalmente bolsas, plásticos y maletas de viaje.

Habitantes del Centro Histórico por incendio

El Jefe Vulcano Juan Manuel Pérez Cova y elementos del Cuerpo de Bomberos se trasladaron al lugar para combatir las llamas, las cuales fueron extinguidas tras varios minutos de labores.

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Hasta el momento no se reportan personas lesionadas y las autoridades continúan con la inspección del inmueble para descartar riesgos y determinar las causas que originaron el incendio.

Habitantes del Centro Histórico por incendio

21:06 #PrecauciónVial | Incendio en República de Uruguay y Isabel la Católica, alcaldía Cuauhtémoc, servicios de emergencia acuden al lugar. pic.twitter.com/Q49uAR8Zgr — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) July 28, 2026

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dmrr