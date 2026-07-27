​El Gobierno de la Ciudad de México se reunirá con autoridades federales y del Estado de México para coordinar acciones y combatir la proliferación de máquinas tragamonedas en la zona metropolitana, adelantó la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Tras la implementación de la "Operación Dos de Bastos" en el Estado de México —con la que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ha incautado este tipo de máquinas—, la mandataria capitalina señaló que este tema ya forma parte de la agenda metropolitana de seguridad.

​“Sobre la estrategia que hizo el Gobierno del Estado de México, en atender sobre las máquinas tragamonedas, estos operativos que se llevaron a cabo, ese tema se tocó justamente también en esta reunión metropolitana que tuvimos y sí, de hecho, el próximo sábado vamos a tener un encuentro con el Estado de México”, explicó.

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​Brugada Molina detalló que durante la reunión que tendrá lugar el próximo fin de semana en Toluca, se abordarán temas de monitoreo del C5, y se establecerá coordinación con el Gobierno federal para tratar estos temas.

​“Vamos a ir a Toluca, vamos a hablar sobre lo que les comento del C5 y vamos a coordinarnos también con la Secretaría de Gobernación, que es quien rige la aplicación de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, y la aplicación y los operativos que hizo el Gobierno del Estado de México en las zonas metropolitanas de la ciudad. Entonces, el sábado vamos a tener una coordinación justamente para estos temas”, precisó.

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​En días recientes, EL UNIVERSAL documentó las acciones desplegadas en municipios mexiquenses contra este tipo de giros clandestinos, particularmente la Operación Dos de Bastos, que puso en marcha la FGJEM entre el 11 y el 20 de julio para combatir este tipo de negocios.

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