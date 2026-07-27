Metrópoli | 27-07-26 | 14:33 | Actualizada | 27-07-26 | 14:34 |

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de este lunes 27 de julio en ocho de las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

Las demarcaciones con alerta son:

  • Álvaro Obregón
  • Benito Juárez
  • Coyoacán
  • Cuajimalpa
  • Magdalena Contreras
  • Milpa Alta
  • Tlalpan
  • Xochimilco

En estas alcaldías se prevé lluvia de 15 a 29 milímetros, durante la tarde y noche de este día.

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Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población portar paraguas o impermeable; utilizar el líquido para regar las plantas; barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan; y no verter grasas en el drenaje.

También se recomienda evitar transitar por caminos con ; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados; y apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

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