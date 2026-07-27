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La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) lanzó dos licitaciones para realizar obras en la alcaldía Gustavo A. Madero y para el monitoreo de la presión del agua en la Ciudad de México.
En la Gaceta Oficial de este lunes, la dependencia a cargo de José Mario Esparza Hernández lanzó las licitaciones públicas nacionales número SEGIAGUA-SPP-LP-016-2026 y SEGIAGUA-SPP-LP-017-2026.
La primera licitación es para la contratación de la rehabilitación de redes para la recuperación de caudales sin excavación, mediante el método pull-in reversible con liner tejido con recubrimiento termoplástico en la Alcaldía Gustavo A. Madero; mientras que la segunda es para la instalación, medición, enlace y comunicación de transmisores de presión en redes de agua potable para el monitoreo de presión en la Ciudad de México.
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De acuerdo con el documento, para la licitación, SEGIAGUA-SPP-LP-016-2026, las empresas participantes deberán contar con experiencia mínima necesaria de tres contratos en los últimos cinco años en trabajos de características técnicas y magnitud similares en: instalación, rehabilitación, mantenimiento o renovación de tuberías mediante tecnologías sin apertura de zanja.
Para la licitación SEGIAGUA-SPP-LP-017-2026, las empresas participantes en la licitación deberán contar con experiencia mínima necesaria de dos contratos en los últimos cinco años, en trabajos de características técnicas y magnitud similares en: puesta en marcha y enlace de transmisores de presión en redes de agua potable para el monitoreo de presión, incluyendo la implementación, integración, configuración y operación de sistemas de monitoreo, instrumentación, automatización de válvulas para la eficiencia del caudal, telemetría y transmisión de datos hacia plataformas SCADA.
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