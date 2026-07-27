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El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, solicitó al Gobierno de la Ciudad de México la asignación de recursos extraordinarios para atender de manera urgente los riesgos que representan minas y taludes para cientos de familias, pues la magnitud de este problema rebasa la capacidad presupuestal de la demarcación.
El edil recordó que, desde el inicio de su administración, la alcaldía ha realizado diversos estudios e invertido cerca de 10 millones de pesos en la atención de minas y deslizamientos de taludes; sin embargo, la dimensión del problema supera los recursos disponibles, particularmente en los puntos más críticos, donde se requieren obras de estabilización, así como mantenimiento preventivo y correctivo.
Asimismo, señaló que durante los cuatro años de su administración la alcaldía no ha recibido presupuestos extraordinarios que permitan atender de mejor manera las condiciones de riesgo que representan las minas y los taludes para los habitantes de Miguel Hidalgo.
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Por ello, solicitó una asignación adicional de recursos que complemente los Presupuestos Participativos que los vecinos ya destinaron a la mitigación de estos riesgos.
Además, pidió crear una bolsa presupuestal específica para intervenir minas y taludes ubicados en Áreas Naturales Protegidas (ANP), cuya administración corresponde a la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), así como instalar una mesa técnica permanente que permita coordinar acciones y encontrar soluciones integrales para proteger a la ciudadanía.
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“La Ciudad necesita apoyar estas obras, porque ya existen taludes y minas que representan un alto riesgo. Nosotros no contamos con recursos adicionales ni podemos mover el presupuesto, porque ya está comprometido conforme a las reglas de operación. No tenemos un fondo de contingencias para atender este tipo de emergencias y por eso estamos solicitando el respaldo del Gobierno de la Ciudad. Más allá de gobiernos y colores, tenemos que trabajar por un mismo propósito: garantizar la seguridad de quienes viven en la Ciudad de México”, afirmó.
Tabe subrayó que la prevención de desastres no puede depender únicamente del presupuesto de las alcaldías, ya que se trata de riesgos que comprometen la seguridad de toda la ciudad y requieren la participación coordinada del Gobierno capitalino.
LL
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