A poco más de un mes del fallecimiento de Mary Martínez, madre de Kimberly Loaiza, su familia volvió a recordarla con un homenaje que se viralizó en TikTok.

Mary Martínez, mamá de Kimberly y Steff Loaiza. Foto: Redes sociales

Esta vez no hubo discursos ni ceremonias: eligieron plasmar en su piel un símbolo que, desde su partida, representa el recuerdo de quien fue el centro de la familia. Sin embargo, un detalle llamó la atención de los seguidores, el cual fue la ausencia de la "Lindura Mayor" en el emotivo momento.

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Familia de Kimberly Loaiza inmortaliza a Mary Martínez con un tatuaje

El homenaje fue compartido por Carlos Loaiza a través de su cuenta china, donde mostró cómo varios integrantes de la familia acudieron juntos a un estudio de tatuajes para recordar a su mamá.

Mary Martínez, mamá de Kimberly y Steff Loaiza. Foto: Redes sociales

En el video aparecen Steff Loaiza, Carlos, su abuela, una de sus tías y Mario, pareja de Steff, mientras esperan su turno para realizarse un diseño con un significado especial.

La imagen elegida fue una mariposa, un símbolo que desde el fallecimiento de Mary ha acompañado a la familia. De acuerdo con lo que han compartido anteriormente en redes sociales, este insecto tiene un valor sentimental porque era la forma en que la menor de los hermanos Loaiza solía referirse a su mamá.

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Cada integrante decidió llevar el mismo recuerdo de una manera distinta. Steff, su abuela y Raquel, una de sus tías optaron por un tatuaje pequeño en el brazo, mientras que Carlos eligió un diseño similar, aunque de mayor tamaño.

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Aunque todos compartieron el mismo significado, hubo un diseño que acaparó la atención de los usuarios.

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Mario decidió ir más allá de la mariposa y agregó la silueta de su suegra a su tatuaje, un detalle que fue interpretado por cientos de seguidores como una muestra del cariño y la cercanía que mantiene con la familia Loaiza Martínez.

Además del significado de los tatuajes, otro aspecto que llamó la atención fue que Kimberly no apareció en ningún momento del clip.

Su padre también estuvo ausente del encuentro, aunque sobre él tampoco se ha dado alguna explicación.

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TikTok reacciona al homenaje de la familia Loaiza

Como suele ocurrir con las publicaciones relacionadas con Kimberly, el video acumuló cientos de reproducciones y una ola de comentarios.

La mayoría de los mensajes estuvieron dirigidos a expresar apoyo hacia la familia durante el proceso de duelo, mientras que otros usuarios centraron su atención en la ausencia de la creadora de contenido.

Entre las reacciones más repetidas se leyeron comentarios como: "Qué bonito homenaje para Mary", "Toda la familia, pero no Kim" y "El tatuaje de Mario dice mucho del cariño que le tenía".

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