El ritmo acelerado de la vida diaria y el aumento de los cuadros de tensión emocional han impulsado la búsqueda de herramientas prácticas de autorregulación. En este escenario, la Técnica de Liberación Emocional (EFT Tapping, por sus siglas en inglés) ha cobrado notable popularidad en plataformas digitales.

Este método de autoayuda integra la estimulación de puntos clave de acupresión con la focalización psicológica para enviar señales de calma al sistema nervioso en cuestión de minutos.

Foto: Archivo EL UNIVERSAL

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De acuerdo con un reporte técnico del Centro Nacional de Información Biotecnológica (NCBI, por sus siglas en inglés) alojado en PubMed Central, la estimulación mecánica en los meridianos de energía envía impulsos desactivadores a la amígdala cerebral, la estructura responsable de procesar la respuesta de alerta y estrés en el organismo. La combinación de ligeros toques con frases de aceptación personal ayuda a disminuir de manera medible los niveles de cortisol, reduciendo la frecuencia cardíaca y la sensación de agobio.

Fundamentos neurológicos y secuencia paso a paso para su aplicación cotidiana

Desarrollada en sus inicios por el doctor estadounidense Roger Callahan y consolidada posteriormente por diversos especialistas en el ámbito de la psicología energética, esta disciplina busca equilibrar el sistema nervioso mediante la activación táctil. Especialistas en psicología señalan que, aunque la imagen de dar golpecitos suaves mientras se expresan malestares puede parecer inusual, la técnica no presenta contraindicaciones ni efectos secundarios negativos, funcionando como un complemento accesible de la atención psicológica convencional.

Para realizar una ronda básica de EFT Tapping, especialistas de organizaciones de salud complementaria sugieren seguir un proceso ordenado paso a paso:

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Identificación del malestar : Reconocer de manera consciente la emoción, pensamiento o molestia física específica que genera incomodidad y asignarle una intensidad del uno al diez.

: Reconocer de manera consciente la emoción, pensamiento o molestia física específica que genera incomodidad y asignarle una del uno al diez. Frase de preparación: Repetir una afirmación que valide el problema y fomente la autoaceptación (por ejemplo: "Aunque siento esta ansiedad, me acepto de manera completa y profunda") mientras se estimula repetidamente el costado exterior de la mano (punto karate).

Repetir una afirmación que valide el problema y fomente la autoaceptación (por ejemplo: "Aunque siento esta ansiedad, me acepto de manera completa y profunda") mientras se estimula repetidamente el costado exterior de la mano (punto karate). Recorrido de los puntos clave: Dar pequeños toques con las yemas de los dedos (entre cinco y siete veces en cada punto) siguiendo el orden de la coronilla, el inicio de la ceja, el costado del ojo, el hueso bajo el ojo, la zona bajo la nariz, el pliegue de la barbilla, el hueso de la clavícula y el área bajo la axila.

Dar pequeños toques con las yemas de los dedos (entre cinco y siete veces en cada punto) siguiendo el orden de la coronilla, el inicio de la ceja, el costado del ojo, el hueso bajo el ojo, la zona bajo la nariz, el pliegue de la barbilla, el hueso de la clavícula y el área bajo la axila. Integración del enfoque verbal: Mantener una palabra o frase corta de recordatorio durante el estímulo táctil para fijar la atención en la emoción que se busca liberar.

Mantener una palabra o frase corta de recordatorio durante el estímulo táctil para fijar la atención en la emoción que se busca liberar. Evaluación final: Realizar una respiración profunda, pausar un momento y evaluar nuevamente el nivel de malestar para verificar la disminución de la carga emocional.

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Una herramienta de fácil acceso para la gestión emocional diaria

La rápida expansión del EFT Tapping responde a su sencillez de aprendizaje y a que no requiere instrumentos complejos para su realización. Esta autonomía permite a las personas abordar episodios de nerviosismo diario o momentos de tensión en cualquier espacio de manera discreta y segura.

Entre los principales beneficios y puntos de estimulación reconocidos por el sitio especializado en salud integrativa PubMed Central destacan los siguientes aspectos:

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Puntos de estimulación facial y corporal: El protocolo estándar utiliza la coronilla, el inicio de las cejas, las comisuras oculares, el área subnasal, el mentón, las clavículas y el costado del tórax.

El protocolo estándar utiliza la coronilla, el inicio de las cejas, las comisuras oculares, el área subnasal, el mentón, las clavículas y el costado del tórax. Reducción de indicadores fisiológico s: Las investigaciones demuestran una reducción sustancial en la presencia de hormonas del estrés tras las rondas de estimulación.

s: Las investigaciones demuestran una reducción sustancial en la presencia de hormonas del estrés tras las rondas de estimulación. Flexibilidad de uso : Funciona como una estrategia complementaria de afrontamiento ante momentos de crisis, fobias puntuales o desgaste físico de origen somático.

: Funciona como una complementaria de afrontamiento ante momentos de crisis, fobias puntuales o desgaste físico de origen somático. Utilidad en entornos diversos: Su uso se ha extendido incluso a programas de acompañamiento socioemocional en instituciones educativas y de apoyo comunitario.

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