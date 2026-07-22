Cuando se habla de reciclaje en la vida diaria, suele existir la percepción de que la transformación de materiales es un proceso complejo o costoso. Sin embargo, diversas técnicas de manualidades e interiorismo demuestran que es posible aprovechar los residuos domésticos para optimizar espacios de almacenamiento.

Los botes de suavizante o detergente líquido, elaborados de polietileno de alta densidad (un plástico especialmente rígido y duradero), representan un recurso ideal para elaborar cestos decorativos, contenedores para lavaderos o maceteros sin realizar grandes gastos.

Revisa esta guía de frecuencia de lavado para tu ropa. Foto: Freepik

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Opciones funcionales para reocupar los contenedores de plástico rígido

De acuerdo con publicaciones de portales especializados en limpieza del hogar, proyectos Hazlo Tú Mismo (DIY) y guías de sustentabilidad, el diseño original de estos recipientes permite adaptarlos a múltiples necesidades del espacio doméstico mediante modificaciones sencillas:

Canastas organizadoras: De acuerdo con guías de diseño de interiores y orden del hogar, cortar el envase a la mitad, forrar su estructura con tela y añadir un cordón de yute permite crear recipientes útiles para almacenar juguetes, artículos de tocador o accesorios.

De acuerdo con guías de diseño de interiores y orden del hogar, cortar el envase a la mitad, forrar su estructura con y añadir un cordón de yute permite crear recipientes útiles para almacenar juguetes, artículos de tocador o accesorios. Macetas y contenedores de jardín: Según recomendaciones de sitios especializados en jardinería ecológica, al retirar la sección superior del bote y realizar pequeñas perforaciones en la base para el drenaje, se obtienen recipientes resistentes a la intemperie para plantas de sombra o hierbas aromáticas.

Foto: Captura de pantalla en redes sociales.

Organizadores con acabado textil: Conforme a manuales de manualidades del hogar, es posible cubrir la superficie del envase utilizando prendas en desuso (como calcetines viejos) o tejidos en técnica de macramé, logrando una estética cuidada que oculta por completo el material plástico.

Conforme a manuales de manualidades del hogar, es posible cubrir la superficie del envase utilizando prendas en desuso (como calcetines viejos) o tejidos en técnica de macramé, logrando una estética cuidada que oculta por completo el material plástico. Palas multiusos de limpieza: De acuerdo con guías prácticas de bricolaje, al cortar la botella en diagonal (conservando la manija intacta), se obtiene una herramienta rígida para manipular tierra, residuos o alimento para mascotas.

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Procedimiento paso a paso para elaborar un cesto organizador

De acuerdo con manuales en línea dedicados al reciclaje textil y la decoración sostenible, para llevar a cabo la elaboración de un cesto resistente se requieren insumos básicos como envases limpios, tijeras o cúter, silicón caliente, cartón fino y cuerda de yute o tela:

Preparación e higiene del envase: De acuerdo con instructivos de limpieza del hogar, es indispensable lavar el interior de la botella con agua tibia para eliminar todo residuo de jabón y retirar las etiquetas del exterior.

De acuerdo con instructivos de limpieza del hogar, es indispensable lavar el interior de la botella con agua tibia para eliminar todo residuo de jabón y retirar las etiquetas del exterior. Corte de la estructura: Conforme a las pautas de bricolaje en casa, se debe cortar la parte superior del bote (donde se ubica la boquilla) con ayuda de un cúter para dejar una abertura amplia, adaptando la altura según la función requerida.

Conforme a las pautas de bricolaje en casa, se debe cortar la parte superior del bote (donde se ubica la boquilla) con ayuda de un cúter para dejar una abertura amplia, adaptando la altura según la función requerida. Refuerzo de la base: De acuerdo con guías de manualidades, trazar el contorno inferior sobre un cartón, forrarlo con tela y colocarlo en el fondo del recipiente otorga estabilidad extra a la pieza.

De acuerdo con guías de manualidades, trazar el contorno inferior sobre un cartón, forrarlo con tela y colocarlo en el fondo del recipiente otorga estabilidad extra a la pieza. Revestimiento decorativo: Según expertos en manualidades, aplicar silicón en los costados e ir enrollando la cuerda de yute o pegando retazos de tela permite cubrir totalmente la superficie sintética.

Según expertos en manualidades, aplicar silicón en los costados e ir enrollando la cuerda de yute o pegando retazos de tela permite cubrir totalmente la superficie sintética. Colocación de asas y acabados: Conforme a las guías de diseño, añadir tiras trenzadas a los laterales y sellar las orillas superiores con un listón brinda un acabado estético de nivel profesional.

De acuerdo con especialistas en decoración sustentable y optimización de espacios en el hogar, "el aprovechamiento del plástico de alta densidad mediante manualidades textiles reduce el volumen de desechos domésticos y ofrece soluciones funcionales de bajo costo para el mantenimiento del orden".

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