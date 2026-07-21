Este martes continúan los depósitos de la tercera semana para los beneficiarios de las Pensiones Bienestar, correspondiente al cuarto bimestre de este año, según las fechas establecidas en el calendario de pagos oficial.

Como es costumbre, la dispersión de recursos se realiza cada dos meses, a través de la tarjeta del Banco del Bienestar. La entrega de pagos se lleva a cabo de manera escalonada y en orden alfabético, evitando aglomeraciones en bancos.

Estos programas sociales buscan mejorar la calidad de vida de los sectores más vulnerables, como adultos mayores o personas con discapacidad, con el fin de darles autonomía económica y reconocer su papel dentro de la sociedad.

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Pensiones Bienestar 2026: ¿quiénes reciben su depósito HOY, 15 de julio?; consulta aquí. Foto: Gobierno de México

¿Quiénes reciben su pago este 21 de julio?

Siguiendo el calendario publicado por la Secretaría del Bienestar, organismo encargado de la dispersión de recursos, este martes 21 de julio recibirán su pago las personas cuyo apellido paterno comience con las letras "N", "Ñ" y "O".

Cabe recalcar que, no es obligatorio retirar el dinero el mismo día del depósito, pues el dinero permanecerá seguro en tu cuenta bancaria. Para retirarlo, puedes asistir al cajero automático en una sucursal del Banco del Bienestar.

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Si deseas consultar el saldo de tu tarjeta, puedes descargar en tu celular la aplicación móvil del Banco del Bienestar, disponible para iOS y Android. También puedes llamar directamente a la Línea del Bienestar, al 800 639 42 64.

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Los beneficiarios de las Pensiones del Bienestar ya se encuentran recibiendo o en espera de su depósito correspondiente a este bimestre. Foto: Creada con IA (ChatGPT)

¿Cuál es el monto que recibe cada programa?

Para 2026, las cantidades asignadas para cada programa social son las siguientes:

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Pensión Adultos Mayores: 6 mil 400 pesos.

Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos.

Pensión para Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos.

Programa de Madres Trabajadoras: mil 650 pesos.

Por su parte, el pago mensual correspondiente a junio de las personas inscritas al programa Sembrando Vida, se realizó el pasado jueves 9 de julio. El monto entregado fue de 6 mil 450 pesos, que se entregan cada mes.

De acuerdo con la titular del Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, la Pensión Adultos Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar benefician a más de 16 millones 571 mil 522 personas, con una inversión de 378 mil 817 millones de pesos.

La dispersión de recursos de este cuarto bimestre del año 2026 finaliza el miércoles 29 de julio. Si la fecha de tu letra ya pasó y aún recibes tu depósito, espera 24 horas hábiles y comunícate a la Línea del Bienestar.

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