La Selección de España conquistó la Copa del Mundo 2026 después de imponerse 1-0 a Argentina en una final disputada en el Estadio Nueva York-Nueva Jersey. Además del título, los futbolistas recibirán una prima millonaria, aunque el monto final dependerá de los impuestos que deberán pagar.

España celebrando su triunfo en el Mundial 2026 (19/07/2026). Foto: EFE

¿Cuánto dinero ganará cada jugador de España por conquistar el Mundial 2026?

La conquista del Mundial 2026 no solo representa un logro deportivo para la selección dirigida por Luis de la Fuente, sino también un importante beneficio económico para cada integrante del plantel.

Como parte de los acuerdos establecidos entre la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y los capitanes del equipo antes del torneo, los 26 futbolistas convocados recibirán una prima bruta de 750 mil euros por haber levantado el trofeo.

El Rey de España Felipe VI y los jugadores festejando su triunfo en el Mundial 2026 (19/07/2026). Foto: EFE

El incentivo económico llega después de que la FIFA entregara a la federación española un premio de 44 millones de euros por coronarse campeona del mundo, cifra que supera la recompensa destinada al subcampeón del certamen.

En caso de haber perdido la final frente a Argentina, cada integrante del plantel habría obtenido una cantidad considerablemente menor, ya que la bolsa económica para el segundo lugar era inferior.

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¿Cómo se formó el premio económico de los campeones del Mundo?

El monto que recibirán los jugadores no se definió únicamente por la victoria en la final. Durante toda la competencia, los futbolistas fueron acumulando ingresos conforme avanzaban de ronda.

En la fase de grupos, cada encuentro disputado representó una compensación económica, mientras que el paso por las rondas de eliminación directa incrementó progresivamente las primas. Conforme España avanzó hasta los dieciseisavos, octavos, cuartos de final y posteriormente a la disputa por el título, las cantidades fueron creciendo hasta llegar al premio principal por conquistar la Copa del Mundo 2026.

Lamine Yamal y Lionel Messi se abrazan, tras el triunfo de España en la final del Mundial de 2026 - Foto: AP

¿Cuánto dinero recibirán realmente después de pagar impuestos?

Aunque la cifra anunciada es de 750 mil euros por futbolista, ese dinero no llegará íntegro a las cuentas de todos los jugadores.

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Las primas son consideradas rendimientos del trabajo, por lo que están sujetas al pago del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para quienes tienen residencia fiscal en España.

Actualmente, una parte importante del plantel desarrolla su carrera en clubes de LaLiga, por lo que varios de los campeones deberán tributar conforme a la legislación española. Entre ellos se encuentran nombres como Unai Simón, Pedri, Gavi, Lamine Yamal y Ferran Torres, autor del gol que definió la final.

España campeón del mundo Foto: AFP

Con una retención cercana al 47%, cada uno de estos futbolistas verá reducido el monto de su premio. De los 750 mil euros brutos, el ingreso neto rondaría los 397 mil 500 euros, mientras que el resto será destinado al pago de impuestos.

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