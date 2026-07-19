El origen de la tendencia de la "hamburguesa triple" se sitúa en un video viral publicado por el creador de contenido Luis Miguel Castillo, quien narró su decisión de interrumpir el cortejo hacia una mujer tras observar su elección en el menú durante un encuentro formal.

La anécdota, fundamentada en la percepción de un supuesto exceso económico, generó una ola de réplicas y posicionamientos encontrados dentro de la comunidad digital.

De acuerdo con el testimonio audiovisual del autor de la publicación original, el desacuerdo inició cuando la acompañante rechazó una propuesta de consumo en un establecimiento económico en la vía pública para insistir en acudir a un restaurante de dos niveles.

En ese lugar, la joven seleccionó el platillo de mayor costo de la carta (una hamburguesa triple), una acción que el emisor catalogó como un acto de "aprovechamiento" material al no existir un vínculo afectivo consolidado. Esta declaración propició que las audiencias se dividieran entre quienes perciben la queja como un indicador de tacañería y quienes defienden la prudencia en el gasto del anfitrión.

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Reacciones de las usuarias señaladas y la ambigüedad de la identidad

La rápida difusión del caso motivó la aparición de múltiples respuestas por parte de creadoras de contenido que se adjudicaron la contraparte de la historia, introduciendo un escenario de incertidumbre sobre la identidad de la verdadera involucrada.

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Una de las réplicas con mayor alcance pertenece a la usuaria Kerstin Guenther, quien "desmintió" las intenciones de interés monetario a través de una declaración en su cuenta personal. La creadora cuestionó la lógica de la crítica expresando: "Una mujer interesada te pide una casa, un carro o dinero; no una hamburguesa que perfectamente puedo comprarme yo sola".

De forma simultánea, otra postura difundida en las redes sociales expuso la versión de una segunda mujer, quien manifestó sentir "pena ajena" ante la exposición del conflicto.

En su argumentación, la joven detalló que el creador de contenido la frecuentó en diversas ocasiones y que la elección del alimento respondió a una invitación explícita de ordenar sin restricciones, definiéndose a sí misma como una persona "de buen comer". La involucrada exhortó públicamente al autor del video a retractarse de las afirmaciones que la vinculaban con la búsqueda de un beneficio económico asimétrico.

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Análisis social de la controversia y fenómenos derivados

El impacto de la narrativa trasciende el ámbito del entretenimiento digital para insertarse en discusiones analizadas por especialistas en dinámicas de pareja. De acuerdo con reflexiones periodísticas especializadas en el análisis del comportamiento social en entornos digitales de comunicación, este tipo de controversias expone una tendencia contemporánea a evaluar las relaciones humanas como si fuesen transacciones de carácter puramente mercantil. El cuestionamiento hacia una mujer por manifestar un apetito libre y ordenar un platillo voluminoso se convirtió en el eje central de las críticas de activistas y académicas del comportamiento humano.

Los registros de interacciones muestran que la polémica destapó prejuicios históricos respecto al comportamiento de las mujeres en espacios públicos, donde tradicionalmente se condiciona el consumo femenino a porciones reducidas bajo criterios de aprobación social. El fenómeno derivó en la creación de lemas humorísticos y de confrontación que asocian el consumo de comida rápida con la dignidad personal dentro de las plataformas de interacción social.

El debate sobre la privacidad en los relatos de citas permanece vigente en las redes de origen, mientras que la fiscalización del gasto en las salidas de pareja continúa acumulando opiniones diversas sin alcanzar un consenso claro entre los usuarios de internet.

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