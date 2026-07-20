La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos se retractó de una declaración anterior en la que afirmaba que una muestra de lechuga mexicana empleada por Taylor Fresh Foods había dado positivo a cyclospora, causante del brote de diarrea explosiva que impacta a Estados Unidos, señalando que se trató de un “falso positivo”, pero añadió que continúan las investigaciones.

“Durante el fin de semana, la FDA alertó a Taylor Farms de que una nueva muestra de lechuga troceada procedente de Taylor Farms de México había dado positivo en cyclosporas durante un control de importación en la frontera sur. Finalmente, se trató de un falso positivo, y el domingo se informó a Taylor Farms del resultado correctivo de la prueba”, dijo la FDA en una declaración en X este lunes.

El sábado, el productor agrícola Taylor Foods anunció la retirada del mercado estadounidense de toda la lechuga iceberg producida en Guanajuato debido al brote de ciclosporiasis. La medida afecta a 35 productos entregados en 27 estados.

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Tras el comunicado de la FDA, Taylor Foods dijo que había completado el retiro voluntario de lechuga iceberg procedente de México, pero que “para ser claros, en este momento la FDA no ha identificado una sola prueba positiva de producto para cyclospora”.

Sin embargo, la muestra analizada no procedía de la lechuga ya relacionada con el brote y la retirada del mercado. En cambio, procedía de un envío distinto que la FDA recogió durante las inspecciones rutinarias de importación.

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“Para aclarar, esta muestra de laboratorio con falso positivo NO modifica los fundamentos de la investigación en curso de la FDA sobre el brote ni los abrumadores datos epidemiológicos que respaldan la actual retirada voluntaria del mercado por parte de Taylor Farms”, afirmó la FDA en X.

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“La FDA seguirá colaborando con sus socios federales y estatales para investigar este brote que afecta a varios estados y garantizar que los productos implicados en él hayan sido retirados del mercado”, añadió.

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Aunque Taylor Foods dijo que la FDA se había disculpado por el error, la FDA refutó esta versión.

Los investigadores descubrieron que muchas de las personas que enfermaron habían comido en restaurantes de Taco Bell que se abastecían de lechuga de Taylor Farms. Hasta el sábado, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades habían confirmado más de mil 600 casos entre la población de Indiana, Kentucky, Míchigan, Ohio y Virginia Occidental.

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La enfermedad parasitaria causa diarrea severa, entre otros síntomas. La enfermedad no suele transmitirse de persona a persona, es más frecuente en los meses de calor, de mayo a agosto, y suele originarse de frutas y verduras contaminadas.

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