Luego del divorcio entre Marichelo Puente y Jorge D'Alessio, la actriz buscó opciones de clínicas dermatológicas que la ayudaran a borrar por completo los tatuajes que tenía en su piel y que eran recuerdo de un momento importante de quien fue su marido por 15 años.

Marichelo aguantó las molestias que le generó el procedimiento, pero dijo, bien valió la pena recuperar su piel y no guardar símbolos que ya no tienen nada que ver con ella.

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Lucila Mariscal, la huésped más visitada en La casa del actor

Si alguien ha resultado querida en el medio artístico es Lucila Mariscal y para prueba de ello son las repentinas visitas que amigos de la actriz le hacen en La Casa del Actor.

La comediante ha sido sorprendida por Verónica Castro, con quien trabajó en la cinta "Dios se lo pague", en 1990; también por Maribel Guardia, quien acudió a la estancia de actores adultos mayores para recordar anécdotas de cuando también compartieron escena interpretando a madre e hija, hace 20 años, en 2006, en la comedia "¡Qué madre tan padre!"

La sorpresa más reciente se la llevó la actriz con la llegada de Eduardo Yáñez, quien acudió a saludarla y darle un abrazo con motivo del cumpleaños número 84. La actriz no pudo disimular su sorpresa y se la pasó chuleando al galán de telenovelas.

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Lucila Mariscal forjó una trayectoria en la comedia, dentro del cine, televisión, teatro, radio y doblaje. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

Flor Vigna camina a la puerta de LCDLF con los recuerdos del Mundial

Tras la derrota de su país en el reciente Mundial de Futbol, la cantante y actriz argentina hace maletas para entrar a “La casa de los famosos México”. Con el corazón apachurrado y sabiendas de que el tema puede ser objeto de burlas, entra armada para defenderse.

Pero más allá del resultado de su selección, para Flor Vigna lo valioso de la Copa del Mundo es la oportunidad de reunirse puntualmente con su familia para disfrutar los partidos, lo que hace de esta cita de cada cuatro años una reunión muy especial.

“Nosotros ponemos mucho corazón. El Mundial es un momento en que te juntas con toda la familia; en mi casa somos 20 y siempre lo vemos juntos. Nos abrazamos con un gol, ya no es tanto el futbol sino lo familiar”, expresa.

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La influencer y cantante se suma a la cuarta temporada del reality. Foto: Instagram.

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