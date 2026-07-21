Tres agentes aduanales, quienes ya están detenidos, fueron pieza clave de la supuesta red de tráfico de hidrocarburos donde el exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel está involucrado dentro de la organización criminal, según investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR).

“Los actos descritos no habrían sido posibles sin la intervención activa de agentes aduanales, quienes fueron pieza clave para que la mercancía fuera ingresada de manera ilícita a territorio nacional.

“Fueron los agentes quienes se encargaron de llevar a cabo todos los trámites para que la mercancía excedente no declarada o declarada como una sustancia diversa ingresara al país sin ser detectada por las autoridades aduaneras”, refiere la fiscalía.

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Entre los agentes aduanales que intervinieron en los hechos materia de la investigación se encuentra Víctor José Carretero Zardeneta, quien probablemente participó en el trámite de importación relacionado con la empresa Servicios Aduanales JR de dos carrotanques, los cuales fueron identificados como TAEX2710, con fecha de entrada 6 de mayo de 2025 y desaduanamiento de 9 de mayo de 2025. Se reportó a las autoridades aduaneras la importación de 652 mil 250 litros de cloruro de calcio; sin embargo, según lo dictaminado por perito en materia de ingeniería mecánica y eléctrica, así como por una ingeniera química, en su carácter de perito en materia de identificación de hidrocarburo se, conoció que la unidad en realidad contenía 111 mil 391 litros de diesel automotriz.

En tanto, el carrotanque UTLX205538, con fecha de entrada 20 de junio de 2025 y desaduanamiento el 24 de junio de 2025, se reportó a las autoridades aduaneras la importación de 796 mil 241 litros de cloruro de calcio.

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Gracias a los peritos en materia de ingeniería mecánica y eléctrica, así como a la perito en materia de identificación de hidrocarburo, se conoció que la unidad contenía 114 mil 242 litros de gasolina regular.

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“En relación con ese agente aduanal, resulta necesario hacer notar que su actuar delictivo es una constante. No debe pasar desapercibido el hecho de que cuenta con antecedentes delictivos por ejecutar acciones similares en diversos expedientes, lo que deja evidencia de su constante intervención en hechos con apariencia de delito”, dice la causa penal.

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El agente aduanal Juan Hermilo Chávez Rodríguez, como mandatario de la moral Ingemar, habría tenido intervención en el trámite de importación relacionado con 161 carrotanques, en los cuales se materializó el ingreso a territorio nacional de mercancía en exceso a la declarada en pedimentos de importación en las unidades.

La causa penal señala que en cinco de las unidades investigadas identificadas con los números TILX197928, DKLX1173, TILX- 194475, DKLX1021 y TCIX10902 también tuvo intervención Luis Antonio Barrientos Juárez, dependiente autorizado de Chávez Rodríguez, a quien le fue notificado el Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera (PAMA) y de tener intervención en los procedimientos en representación de su agente aduanal.

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“La participación de los agentes aduanales y su intención de colaborar con el entramado delincuencial se materializó al momento de estampar su firma electrónica (…) en los pedimentos de importación respectivos, en los trámites realizados por Juan Hermilo Chávez Rodríguez en nombre de Ingemar y la firma en los trámites realizados por Víctor José Carretero Zardeneta en nombre de la moral Servicios Aduanales JR”, detalla la causa penal.

Además, se advirtió que los agentes aduanales y el dependiente autorizado contribuyeron a lograr la finalidad de la organización delictiva en su primera fase de ejecución.

Con ello se evaden compromisos fiscales a que estaban obligados, circunstancia que los hace responsables. “No debe soslayarse que los mandatarios son quienes detentaron la posibilidad de acceder al sistema electrónico aduanero para el registro de datos relativos a la importación de cada pedimento”.

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Estos incluyen los volúmenes o cantidades y el tipo de mercancía que ingresaron con motivo de la importación que tramitaron.

“Por tanto, son responsables de la veracidad y exactitud de los datos e información suministrados, de la correcta determinación del pago de las contribuciones, de la determinación del régimen aduanero de las mercancías, de su correcta clasificación arancelaria y de la exacta determinación del número de identificación comercial”, dice la indagatoria.

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También, de asegurarse de que el importador o exportador cuenta con los documentos que acrediten fehacientemente el cumplimiento de sus obligaciones en materia de comercio exterior.

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“Sin soslayar el hecho de que fueron los agentes aduanales quienes estamparon su firma electrónica en los pedimentos de importación, manifestando bajo protesta de decir verdad que los datos consignados en los pedimentos de importación eran ciertos, corroborando su propósito consciente de coadyuvar al despliegue de la organización criminal”, consideran las investigaciones.

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En las investigaciones se señala que los agentes aduanales tuvieron intervención activa en la comisión del hecho con apariencia de delito de contrabando.

En la causa penal también se hace mención de que una vez que Ingemar ingresó de manera irregular a territorio nacional los petrolíferos no declarados a las autoridades aduaneras “procedió a su enajenación y distribución en favor de entidades comerciales que participaron en el esquema denominadas Internacional de Fundentes, Logística Ferroviaria Fargo, Servicios Integrales y Desarrollos G.M.G, Crismon Hidrocarburos y Derivados”, entidades comerciales que fueron registradas como destinatarios finales en cartas de porte y guías de embarque, así como en los pedimentos de importación que justificaron el ingreso de la mercancía a territorio nacional.

“Las citadas empresas contribuyeron a la estrategia delincuencial simulando una serie de actos para tratar de justificar tanto la cesión de propiedad de los petrolíferos, como su ilegal distribución; ello, con la intención de aparentar que tal enajenación y adquisición eran lícitas”, precisa el documento.

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