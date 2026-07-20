El Mundial de futbol que acaba de concluir produjo múltiples beneficios para la ciudad de Guadalajara, una de las tres sedes que tuvo en México, destacó su presidenta municipal, Verónica Delgadillo, quien celebró que el saldo final con los cientos de miles de aficionados que se reunieron en diferentes espacios fue blanco.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la gobernante informó que el evento generó una derrama económica superior a los 11 mil millones de pesos para la “Perla tapatía”.

“Esto quiere decir que hay más dinero circulando ahora en los bolsillos de los que brindan algún servicio de transporte, como sea taxi, Uber, los que brindan algún tipo de servicio turístico, los que tienen fondas, restaurantes o diferente tipo de comercio en la ciudad”, resaltó.

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Dijo que la imagen de Guadalajara ante el mundo es muy positiva, “porque demostró de lo que somos capaces en nuestra ciudad”.

Destacó la “gran coordinación” con el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, así como con otras autoridades municipales, estatales y “también, lo digo con claridad, con las fuerzas armadas que nos acompañaron, el Ejército, la Guardia Nacional y todo el equipo de Guadalajara”.

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Verónica Delgadillo afirmó que el Mundial de futbol demostró la calidad que tiene Guadalajara para hacer eventos de talla internacional, “al mismo tiempo que la ciudad sigue funcionando perfectamente”.

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“Creo que hoy Guadalajara representa muchas cosas más hacia el mundo y hacia México, y que nos da mucho orgullo, que demostramos que los tapatías y tapatíos somos muy hospitalarios y que nos encanta recibirles y que lo hacemos siempre de la mejor manera”.

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Detalló que al menos un millón y medio de personas circularon por todos los eventos que se organizaron alrededor de la justa mundialista.

“Tuvimos eventos masivos de 170 mil personas con Maná, otro de 270 mil con Alejandro Fernández. Tuvimos el FIFA Fan Fest en el corazón de la ciudad, que estuvo con rotación de personas de manera permanente. Llegamos a tener ahí, y en el entorno del primer cuadro de Guadalajara, 60 mil personas. En la Minerva tuvimos un evento con 100 mil personas, solo para el festejo de uno de los partidos de nuestra selección”, recalcó.

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“Guadalajara demostró su capacidad, y yo también aquí le quiero dar todo mi reconocimiento a la ciudadanía, a los tapatíos, a las tapatías, porque ellos son los que hicieron tan especial esta justa mundialista, y, por supuesto, los equipos que los sostuvieron. Nosotros teníamos a más de 2 mil elementos asignados todos los días a los espacios de mayor interés para cuidar a la gente. Y bueno, esta capacidad de organización, esta capacidad de coordinación fue fundamental y yo creo que Guadalajara está lista para eso y para muchos eventos más”, concluyó la presidenta municipal.

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