Entre 2019 y 2020, durante la administración del exgobernador Omar Fayad, la Secretaría de Salud de Hidalgo otorgó contratos que suman más de 23 millones de pesos a Inmedicen, S.A. de C.V., empresa fundada por Justo Aurelio Rivera Parrazales, presunto operador financiero del Cártel del Noreste detenido durante el fin de semana en Mérida, Yucatán.

Rivera es identificado por las autoridades como uno de los principales articuladores de esquemas de lavado de dinero del Cártel. Fue capturado en una serie de cateos realizados por elementos de la Secretaría de Marina en donde también se decomisaron 15 vehículos de alta gama, armas de fuego, cartuchos, metanfetamina y otros artículos con un valor de 145 millones de pesos.

Cae Justo Aurelio Rivera, operador financiero del Cártel del Noreste. Foto: Especial

Ganó cuatro contratos por equipo médico

De acuerdo con documentos consultados por EL UNIVERSAL en el Registro Público de Comercio, en julio de 2015, Rivera Parrazales fundó la empresa Inmedicen, S.A. de C.V. en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Inicialmente, el empresario poseía la mitad de las acciones de la compañía y fue designado administrador único.

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El 26 de febrero de 2019, mediante una licitación pública, la Secretaría de Salud del estado de Hidalgo otorgó a la empresa un contrato por un valor de 255 mil 200 pesos para la adquisición de equipo médico y de laboratorio destinado al proyecto de construcción y equipamiento del Hospital Integral de Zimapán.

Ese mismo mes, el acta de una asamblea ante el Registro Público de Comercio consignó que Rivera Parrazales renunció a su cargo y facultades dentro de la empresa. Pese a ello, otro contrato otorgado por la Secretaría de Salud de Hidalgo en diciembre de 2019 identifica al empresario como representante legal de Inmedicen.

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Este segundo acuerdo comercial, obtenido por Inmedicen mediante una licitación, se estableció por un monto de 21 millones 71 mil 632 pesos por la adquisición de equipo médico y de laboratorio destinado a hospitales de Tula, Valle del Mezquital Ixmiquilpan. Huichapan, Otomí Tepehua, Integral Atlapexco, Pachuca, Actopan, Huehuetla, entre otros.

En 2019, Salud de Hidalgo otorgó un contrato de 21 mdp a la empresa del presunto operador financiero del Cártel. Imagen: Captura de pantalla.

EL contrato de 21 mdp se otorgó por equipo médico para hospitales. Foto: Captura de pantalla.

Un tercer contrato se formalizó el 2 de julio de 2020 bajo la modalidad de adjudicación directa, derivado de una excepción a la licitación pública por la emergencia sanitaria de Covid-19. Esta vez por un monto de 1 millón 276 mil pesos

El convenio tuvo como fin proveer equipo médico al Hospital Montable de Respuesta Inmediata de 50 camas de Actopan, siendo suscrito en esta ocasión por Jorge Herrera Simuta en representación de Inmedicen.

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Finalmente, un cuarto acuerdo se pactó el 7 de julio de 2020, también vía adjudicación directa por excepción motivada por la pandemia, por un valor de 330 mil 600 pesos

Al igual que el contrato anterior, el objeto fue la compra de equipo médico y de laboratorio para el Hospital Montable de Respuesta Inmediata de 50 camas de Actopan. Jorge Herrera Simuta de nuevo figuró como representante legal de la compañía.

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Fallos de licitaciones millonarias

En una revisión de los registros disponibles en la página web de la Secretaría de Salud de Hidalgo, EL UNIVERSAL constató que en 2018 la dependencia adjudicó a Inmedicen otras tres licitaciones para la adquisición y el mantenimiento de equipo médico y de laboratorio.

En la licitación EH-SSH-N168-2018 se le adjudicaron dos partidas por un valor de 15 millones 41 mil 720 pesos; en la licitación EH-SSH-N134-2018, un importe de 4 millones 872 mil pesos; y en la licitación EH-SSH-N114-2018, 42 millones 582 mil 905 pesos.

Las actas de fallo de los tres procedimientos señalan que ningún representante de Inmedicen estuvo presente durante el acto. En la documentación pública consultada por EL UNIVERSAL no se localizaron los contratos derivados de esas adjudicaciones.

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Empresa de Rivera también tiene convenios con el gobierno de Chiapas

Otra empresa de Rivera Parrazales realizó dos convenios con el gobierno de Chiapas. Sin embargo, ambos documentos no indican una contraprestación económica en favor de la compañía.

Industrias Médicas Chiapanecas, S.A. de C.V. firmó un acuerdo el 11 de julio de 2025 con la Secretaría de Seguridad del Pueblo en materia de industria penitenciaria, capacitación y trabajo para promover la reinserción social de personas privadas de su libertad

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El documento indica que la empresa se encargaría de suministrar maquinaria, insumos y a otorgar un pago económico a los internos participantes, mientras que la autoridad estatal se comprometió a entregar espacios en comodato dentro de los centros penitenciarios para el desarrollo de actividades.

La empresa suscribió otro convenio con la Universidad Politécnica de Chiapas el 2 de octubre de 2025. En este caso, se trata de un acuerdo de colaboración académica para la ejecución de programas educativos, proyectos de investigación conjunta y la realización de estancias estudiantiles.

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