La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) informaron que sancionaron a 34 personas servidoras públicas con inhabilitaciones de hasta 20 años y multas económicas por más de 1.8 mdp por faltas graves y no graves.

A través de un comunicado, el TFJA explicó que, derivado de las acciones de investigación realizadas por los Órganos Internos de Control en la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM), la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), la Secretaría de Economía (SE), la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), así como en la Unidad de Responsabilidades en Comisión Federal de Electricidad (CFE), en las que se obtuvieron las pruebas que demostraron las infracciones graves, se impusieron las siguientes sanciones:

En AEFCM, inhabilitación por 20 años a José L, de la Escuela Secundaria "Emiliano Zapata" en la Ciudad de México, por acoso sexual a dos estudiantes en 2020.

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En Sader, inhabilitación por 15 años y sanción económica de 140 mil pesos a María H; inhabilitación por 10 años y sanción económica de 58 mil pesos a Leticia L; inhabilitación por 1 año y sanción económica por 26 mil pesos a Irving F, e inhabilitación por 1 año y sanción económica por 3 mil pesos a Víctor M, de la Oficina de Representación en el Estado de México, por pagar 119 apoyos del Programa de Producción para el Bienestar sin que existieran expedientes de los beneficiarios en 2019 y 2020.

En SE, inhabilitación por 15 años para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, así como indemnización por 1.5 mdp a María G, de la Dirección General de Recursos Humanos, por autorizar 10 licencias con goce de sueldo sin contar con facultades en 2022.

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En Profeco, inhabilitación por 10 años para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras pública, así como destitución e indemnización por 79 mil pesos a Araceli D, de la Oficina de Defensa del Consumidor Zona Metropolitana Toluca, por asignarse a sí misma y a dos personas servidoras públicas viáticos que no fueron destinados a realizar actividades inherentes a la prestación del servicio público en 2021.

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En ANAM, inhabilitación por 1 año a Juan C y Manuel R, de la Aduana de Ciudad Juárez, por pretender obtener de un usuario un beneficio económico al realizar la revisión de mercancías en 2022.

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En CFE, inhabilitación por 3 meses a Edgar O, José D y Oscar M, de la División de Distribución Valle de México Sur, por no llevar a cabo correctamente el procedimiento de verificación de un medidor en 2021.

Por su parte, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que, a través de las Unidades de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos (Pemex) y en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como de los Órganos Internos de Control en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), la Guardia Nacional (GN), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Comisión Nacional Forestal (Conafor), la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), en Financiera para el Bienestar (Finabien), en Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), en Banco del Bienestar S.N.C., I.B.D. (BaBien), en Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (Banobras), en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la Secretaría de Economía (SE) y el Servicio Postal Mexicano (Sepomex), sancionó a personas servidoras públicas de 14 dependencias por cometer faltas no graves.

En Pemex, suspensión por 30 días a Saúl R, del Sector Ductos del Valle de México, por provocar un accidente vial con un vehículo oficial en 2024.

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Adicionalmente, suspensión por 15 días a Marlyn C, del Departamento de Personal Salina Cruz Marina-Pacífico, por instruir la aplicación de descuentos a las percepciones de dos trabajadoras sin contar con sustento en 2025.

En CFE, suspensión por 15 días a Brenda T, de la División Comercial Centro Oriente en Puebla, por generar un finiquito de servicio de energía eléctrica, no utilizando los canales oficiales del procedimiento, sin solicitud expresa del titular del servicio y fuera de la jornada laboral en 2024.

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Además, suspensión por 10 días a Guillermo D, de la Unidad de Transportes Terrestres, por faltas de respeto a una subordinada en 2023.

En Conalep, destitución e inhabilitación por 3 meses a Jesús M, del Plantel Venustiano Carranza II del Conalep en la Ciudad de México, por acoso sexual a una estudiante en 2024.

En GN, destitución a Nayra M, de la Dirección General de Inteligencia, por presentar licencias médicas carentes de validez para justificar sus inasistencias en 2022, así como destitución a Josué P, de la Dirección General de Servicios Especiales en el Estado de México, por presentar licencias médicas carentes de validez para justificar sus inasistencias en 2024.

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En IMSS, inhabilitación de 1 año a Ernesto A, de la Unidad de Medicina Familiar número 40 en la Ciudad de México, por realizar un procedimiento ginecológico a dos derechohabientes sin contar con la presencia de asistente médico o familiar, además de realizarles tocamientos de carácter sexual en 2022 y 2023.

También, suspensión por 10 y 5 días, a Crucita A y Concepción respectivamente, de la Coordinación Técnica de Proyectos y Construcción de Inmuebles en la Ciudad de México, por autorizar y avalar el pago de conceptos no previstos en el catálogo original del contrato de obra pública en 2021 y 2022.

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Así como amonestación Pública a Amado A, del Departamento de Construcción y Planeación Inmobiliaria del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada en Hidalgo, por no solicitar mediante los dictámenes técnicos el convenio modificatorio a un contrato de obra pública en 2022 y 2023.

En Conafor, suspensión por 30 días a Carlos G, de la Oficina de Representación en Yucatán, por faltas de respeto a diversas personas servidoras públicas en 2023.

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En Sader, suspensión por 30 días a José C, de la Oficina de Representación en Quintana Roo, por faltas de respeto hacia otra persona servidora pública en 2024.

Adicionalmente, suspensión por 15 días a Gustavo S, de la Oficina de Representación en Tabasco, por faltas de respeto hacia otra persona servidora pública en 2024.

En Finabien, suspensión por 29 días y amonestación pública a Julio G, de la Gerencia Estatal en Yucatán, por utilizar las instalaciones de la entidad para la creación de videos utilizando un lenguaje no incluyente y sexista en 2025.

Además, suspensión por 15 días a Efrén C, de la Sucursal “Nicolás Bravo” en Quintana Roo, por no reportar un faltante de caja por 2 mil pesos en 2025.

En ASA, suspensión por 22 días a Hugo H, de la Gerencia de Obras en la Ciudad de México, por autorizar y firmar el finiquito de trabajos de obra fuera del plazo establecido en 2025.

En BaBien, suspensión por 15 días a Brian L, de la Sucursal de Soyataco, Tabasco, por autorizar un retiro por 16 mil pesos sin verificar la identidad del titular en 2024.

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En Banobras, suspensión por 15 días a Diego F, de la Unidad Fiduciaria, por utilizar criterios de evaluación distintos a los previstos en la normatividad, en la licitación de un contrato de prestación de servicios para la operación y mantenimiento menor del Libramiento Felipe Carrillo Puerto en Quintana Roo en 2024.

En ISSSTE, suspensión por 15 días a Martín N, del Hospital Regional “1° de Octubre” en la Ciudad de México, por autorizar un cambio de turno laboral para una persona servidora pública, aun cuando éste no estaba disponible en 2023.

En SE, suspensión de 5 días a José R, del Servicio Geológico Mexicano, por faltas de respeto a diversas personas servidoras públicas en 2024.

En Sepomex, amonestación pública a Edgar I, de la Administración Postal Ecatepec, por entregar material postal a persona diversa, sin autorización de la destinataria en 2025.

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Las dependencias destacaron que las sanciones se impusieron conforme a la ley y considerando los criterios de proporcionalidad y gravedad de la falta.

Precisaron que las personas sancionadas tienen derecho a impugnar y, en caso de hacerlo, defenderán las resoluciones con la misma firmeza con que fueron dictadas, es decir, apegadas a derecho, respaldadas en evidencia y anteponiendo la protección de los derechos de las personas afectadas.

Asimismo, invitaron a denunciar cualquier conducta contraria a los principios de legalidad, respeto e integridad en la página de Internet denuncias.gob.mx.

Finalmente, reafirmaron su compromiso para erradicar la corrupción en la vida pública y promover la ética, la honestidad, la integridad y el buen gobierno para fortalecer la confianza en las instituciones de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030.

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