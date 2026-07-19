El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, advirtió sobre el riesgo que representan algunas tarjetas de crédito que ofrecen instituciones financieras con tasas de interés y Costos Anuales Totales (CAT) extraordinariamente elevados, por lo que anunció que presentará un punto de acuerdo y una iniciativa para reformar la Ley de Instituciones de Crédito con el propósito de frenar prácticas que calificó como abusivas.

Durante el programa "Con Peras, Manzanas y Naranjas", el legislador del PRI señaló que existen tarjetas que cobran tasas superiores al 100 por ciento anual y CAT que rebasa el 200 por ciento, situación que puede provocar que una deuda se multiplique en poco tiempo y termine afectando gravemente la economía familiar. Por lo que cuestionó que no existan acciones para proteger a los usuarios frente a este tipo de productos financieros.

Rubén Moreira Valdez, coordinador del PRI en San Lázaro. Foto: Emilio Vásquez/ Archivo EL UNIVERSAL

Rubén Moreira también criticó las cláusulas que cobran comisiones por no utilizar una tarjeta, por realizar pagos en efectivo en tiendas de conveniencia o por retrasos mínimos en estos, al considerar que incentivan el consumo y castigan a quienes enfrentan dificultades económicas. Planteó la necesidad de que la Condusef emprenda campañas permanentes para alertar a la población sobre los costos reales de estos créditos.

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Por su parte, Mario Di Costanzo explicó que actualmente circulan cerca de 46 millones de tarjetas de crédito en el país y que la cartera vencida de este segmento supera los 64 mil millones de pesos, con un crecimiento superior al 20 por ciento. Indicó que diversas instituciones financieras han utilizado las tarjetas de crédito como mecanismo para ganar mercado, ofreciendo plásticos de manera prácticamente inmediata, pero con costos que pueden resultar muy elevados para los usuarios.

El especialista en finanzas añadió que muchas de estas tarjetas incluyen comisiones que incrementan aún más el costo del financiamiento, por lo que recomendó a quienes ya enfrentan problemas de endeudamiento buscar una reestructuración con créditos de menor costo. Consideró indispensable que la Condusef publique de forma clara cuáles son las tarjetas más caras y las más accesibles, además de eliminar las cláusulas abusivas.

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En su intervención, Miguel Ángel Sulub advirtió que las personas con menores ingresos y muchos jóvenes son quienes con mayor frecuencia terminan contratando este tipo de productos financieros sin conocer el impacto real de los intereses y del CAT. Lamentó que permanezcan sin avanzar las iniciativas presentadas por el diputado Moreira para eliminar diversas comisiones en los servicios financieros.

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Rubén Moreira expresó su confianza en que exista voluntad para aprobar reformas y puntos de acuerdo que fortalezcan la protección de los usuarios frente a prácticas que afectan principalmente a los sectores más vulnerables.

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