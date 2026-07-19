El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, sostuvo que la presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y de Donald Trump en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 reflejó la asociación sin precedentes que han construido ambos países.

A través de redes sociales, Johnson afirmó que junto con Canadá, “nuestros tres países albergaron el evento deportivo más grande, seguro y memorable de la historia, uniendo los sueños y el talento de nuestras naciones”.

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Además, felicitó a España por la victoria sobre Argentina durante la final de la Copa Mundial de la FIFA celebrada en el MetLife Stadium en Nueva York.

Ayer, la Presidenta arribó por la noche a Nueva York, donde fue recibida por migrantes mexicanos y simpatizantes. Esta mañana salió del Hotel Kimpton Asbel, ubicado en 70 Park Avenue, en Manhattan, acompañada del canciller Roberto Velasco Álvarez.

Canciller Velasco resalta participación de Sheinbaum

Roberto Velasco Álvarez, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), destacó la participación de la presidenta Claudia Sheinbaum durante la ceremonia de premiación a España y reconoció a México, Estados Unidos y Canadá por organizar en conjunto y por ser la primera vez que tres países son anfitriones la Copa Mundial de la FIFA.

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“Así concluye poco más de un mes en el que millones de personas se emocionaron alrededor del deporte y que nos permitió mostrarle al mundo la grandeza de México, Estados Unidos y Canadá, tres países que hicieron historia al organizar juntos su primera Copa del Mundo”, indicó.

A través de un mensaje en redes sociales, el canciller mencionó que en representación de las y los mexicanos, la Jefa del Ejecutivo estuvo presente en Nueva Jersey en el marco de la final de la Copa Mundial de Futbol 2026, donde participó en la ceremonia de premiación junto a sus homólogos y coanfitriones, el presidente Donald Trump y el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

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Además, compartió una fotografía de los tres mandatarios anfitriones de este evento deportivo acompañados de Gianni Infantino, presidente de la FIFA y de la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump.

Horas antes, el canciller también publicó una fotografía con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a quien felicitó por la labor que realizó para llevar a cabo el partido final del Mundial 2026. El funcionario también saludó a la presidenta Claudia Sheinbaum en el Estadio MetLife en Nueva York.

“Un gusto saludar al secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, en el marco de la Copa Mundial de Fútbol 2026. Lo felicité por la gran labor de su país en la organización de la final en Nueva Jersey. Después de 39 días de este histórico evento, el mundo fue testigo del primer torneo organizado por tres países y de todo lo que México, Estados Unidos y Canadá podemos lograr cuando trabajamos juntos”, publicó este domingo.

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