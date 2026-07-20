Don Antero Ugalde, papá de Ana Bárbara, niega que haya agredido sexualmente a sus hijas mayores, como indicó Adri Toval, la joven que asegura que sostuvo una relación extramarital con Ángel Muñóz, el esposo de "la Reina grupera" y no descarta la posiblidad de proceder legalmente.

Toval, la joven que, en marzo de este año, reveló que había sostenido una relación con Muñóz, quien -aparentemente- le habría compartido varias confidencias de la familia; ahora afirma que el padre de los Ugalde habría abusado de las hermanas mayores de la intérprete de "Bandido".

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Esto dijo:

"Ángel Muñóz me había dicho en varias ocasiones que, Ana Bárbara le confesó que, se alejó de su papá porque, supuestamente, don Antero había agredido sexualmente a sus dos hijas mayores y, que su mamá (doña María de Lourdes Motta) lo sabía y guardo silencio", dijo la joven.

Fue así que "Venga la alegría" viajó a Río Verde, San Luis Potosí, de donde es originaria la familia de Ana Bárbara, pues deseaba que don Antero, también padre de la conductora Esmeralda Ugalde, se pronciara al respecto.

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El potosino negó catogóricamente dicha acusación, así como dijo desconocer quién era Toval y cuál era su objetivo a la hora de tratar de deshonrarlo de es manera.

"A demandarla a la pinch* mujercita, hija de la chingad*", expresó.

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Don Antero fue claro a la hora de decir que, durante la niñez de sus hijas, les procuró sustento y cuidado.

"¿En qué cabeza cabe?, las cuidaba uno, de que ´cuidado, pórtate bién, respetuosas cabron*s´, yo no puedo creer tanta infamia", indicó a las cámaras del matutino.

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"Es una estúpida, no conoce la vida de uno, ¿cómo se atreve a decir semejante infamia?, uno de ranchero es otra cosa".

A la postre, dijo que, no descarta la posibilidad de prodecer en contra de Toval, de la que dijo desconocer su actividad en redes sociales, en donde suele compartir trascendidos y noticias sobre la farándula.

"Si llegara a ofrecerse, demandarla, a la pinch* vieja esa, que ni la conozco".

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Ya no existe ninguna relación entre su padre y Ana Bárbara

Ana Bárbara y don Antero, su padre . Foto: Especial

Con respecto a su fracturada relación con Ana Bárbara, el padre de la cantante dijo que, a pesar de que, cuando era pequeña, le parecía una joven con muchas cualidades, considera que la fama y la ambición cambio drásticamente la personalidad de su hija.

"Me mató en vida y listo, ella su mundo y, yo, el mío; nunca jamás quiero verla cerca, pa´nada, la verdad no, aparte, se porta mal hasta con la mamá, porque, aunque no viva con ella, debió de haberla respetado; nunca pensé estar alimentando un monstruo, jamás..., yo siempre la vi como ´la Peque´ noble, sencilla, amable, de repente, dio el brinco muy feo, se convirtió en una hiena, pero la hiena mata por hambre y esta mató sin hambre", remató.

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