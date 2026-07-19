Angélica Aragón rememoró en una entrevista que sostuvo una amistad con David Bowie, debido a que su esposo fue uno de sus músicos, en una época de su trayectoria; Fernando Aceves, el fotógrafo mexicano que capturó conciertos de grandes leyendas del rock se mostró escéptico a la hora de escuchar las declaraciones de la actriz.

Fue durante su visita al canal de entrevistas de Nayo Escobar, que la actriz habló de algunas de sus grandes pasiones, como lo son la ciencia, la filosofía y, por supuesto, el teatro.

Fue de hecho, a sus 19 años, al poco tiempo de contraer nupcias con Shajid Khan, un músico hindú que conoció en México que, debido a que él residía en Inglaterra, que doña Angélica decidió que semudaría con él a a la ciudad europea para estudiar teatro.

Lee también En VIVO, clausura del Mundial 2026: Shakira, BTS y Madonna en el show de medio tiempo, sigue el minuto a minuto

En la academia en que se formó daban clases de expresión corporal pero su destacado desempeño, debido a que, desde la infancia practicó ballet, provocó que una de sus catedráticas le recomendara a inscribirse en la London Contemporaryy Dance School, para una enseñanza más especializada.

Ahí se interesó por tomar cursos de danza clásica de la India, una cultura que le generaba fascinación y a la que vivía muy cercana, debido a los orígenes de su marido que, a su vez, se debicaba a las artes, como músico; Aragón reveló que, de hehco, fue bajista de David Bowie, aunque antes de él y ella se conocieran.

[Publicidad]

Ella tuvo la oportunidad de tratarlo en la época de "Aladdin Sane", el álbum que Bowie lanzó en 1973.

Así lo recordó:

"Mi marido fue bajista para David Bowie, entonces, tuvimos mucha amistad con él, tengo, bueno... hace mucho que no lo veo", dijo.

[Publicidad]

Entonces, su entrevistador le señaló que el artista ya había descendido.

Ella prosiguió:

"Sí, mucha amistad con él, era la época de ´Aladdin Sane´, mi marido tocaba en su grupo, eran compañeros, ya que yo lo conoció (a David Bowie), ya no, pero conocimos, por ejemplo, a todos los Led Zeppelin, Pink Floyd, toda esa gente, era ese mundo del rock en Inglaterra, en ese momento".

[Publicidad]

También rememoró que cuando David Bowie ofreció un concierto en el otrora Foro Sol, en 1997, y una multitud de fanáticos se formó, con la expectativa que el músico los recibiera en su camerino, sólo permitió que ella lo acompañase.

"Aparece él, nos entusiasmamos todos en la fila, ya íbamos a entrar y, de pronto, él dice ´Angélica´, el guardaespaldas cierra y dice que ya no van a recibir a nadie más".

Lee también La fotografía de Ester Expósito que Mbappé subió a redes, para borrarla minutos después

[Publicidad]

Esa historia, pareció carecer de verosimilitud para Fernando Aceves, el fotógrafo que ha retratado a grandes figuras de la música como Elton John, Robert Smith, Carlos Santana, Gene Simmons y, por supuesto, a David Bowie.

En un post que Escobar hizo en su cuenta de Instagram, promocionando la entrevista que sostuvo con Aragón, donde hablaban de aquella anécdota, el fotógrafo comentó la frase "de lengua me como un taco".

Al poco tiempo, algunos usuarios le preguntaron si, acaso sugería que la historia de la actriz carecía de veracidad, a lo que Aceves contestó: "sólo me comí un taco de lengua, no dije otra cosa".

[Publicidad]

Lee también El matrimonio nunca fue para Elsa Aguirre; así lo consideró la actriz, después de tres divorcios

En una entrevista que Aceves sostuvo con Miguel Hoffmann, reconoció que, a lo largo de su trayectoria, había forjado lazos de amistad con algunos de los integrantes de bandas de rock que fotografió.

En 1997, la misma ocasión que Aragón asistió al concierto de Bowie, Aceves retrató al músico inglés, durante su visita a las Pirámides de Teotihuacán.

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc