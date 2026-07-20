La alcaldía Tlalpan ordenó la suspensión de actividades para el consumo y venta de bebidas alcohólicas en los establecimientos mercantiles ubicados en el pueblo de la Magdalena Petlacalco.

En la Gaceta Oficial, detalló que esta medida aplicará de las 00:00 horas del 21 de julio hasta las 24:00 horas del 2 de agosto de 2026, en los establecimientos mercantiles ubicados en dicho pueblo, que tengan operaciones relacionadas con el consumo y venta de bebidas alcohólicas.

Entre los establecimientos donde aplicará la medida destacan vinaterías, tiendas de abarrotes, supermercados con licencia para venta de vinos y licores, tiendas de autoservicio, tiendas departamentales y cualquier otro establecimiento mercantil similar; así como en los establecimientos de impacto vecinal como establecimientos de hospedaje, clubs, cantinas, pulquerías, cervecerías, peñas, cabarets, centros nocturnos, discotecas, salones de fiestas, de baile, salas de cine y cualquier otra similar, en que se expendan o consuman bebidas alcohólicas.

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Además, se ordena la prohibición del consumo y venta de bebidas alcohólicas en todas sus graduaciones en los establecimientos que se instalen temporalmente con motivo de ferias, festividades populares y tradicionales en la vía pública. Igualmente, se prohíbe la venta y expendio de bebidas alcohólicas en el interior de las ferias, romerías, kermeses, tianguis, mercados, festejos populares y otros lugares en donde se presenten situaciones similares en cuanto al consumo y venta de bebidas alcohólicas.

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